Le gin sans alcool belge Botaniets bat les alcools en compète

Le nectar produit par triple distillation a rapporté une médaille d'argent à la bruxelloise Niets Distillery au nez et à la barbe des fabricants de gin alcoolisé.

Premier succès peu banal pour la jeune Niets Distillery: cette entreprise bruxelloise, fondée il y a un an à peine, vient de décrocher une jolie médaille d'argent au Concours international des spiritueux de New York, une des trois plus prestigieuses compétitions internationales opposant les produits des fabricants d'alcool.