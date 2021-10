Le grand strike d'AB InBev applaudi par le marché

AB InBev a largement battu le consensus des analystes avec ses résultats trimestriels et s'est même offert le luxe d'améliorer légèrement ses prévisions. Le titre s'emballait ce jeudi matin en bourse.

Et le consensus moyen des analystes financiers n’incitait pas à l’allégresse : des volumes stables, des revenus en hausse de 4,2%, un ebitda en recul de 2,3% et un bénéfice normalisé par action de 0,45 dollar.

Grand strike

Ce jeudi matin, le leader mondial de la bière a réalisé un grand strike en aplatissant d’un seul coup ces anticipations qui se sont révélées bien trop timorées et en relevant légèrement ses prévisions pour l’ensemble de l’année. Ainsi, les volumes ont finalement progressé de 3,4%, les revenus de 7,9% et l’ebitda de 3% , le bénéfice par action s’élevant à 0,79 dollar.

"AB InBev a fait état d'une solide performance au troisième trimestre, supérieure de quelques pour cent à nos attentes et à celles du consensus, tant en ce qui concerne le volume organique que le revenu et l'ebitda", résume Wim Hoste, de KBC Securities ("acheter"; 80 euros), l’un des plus fervents supporters du groupe brassicole parmi les analystes.