Le groupe Laiterie des Ardennes se diversifie dans la mozzarella

Présente depuis 2017 à Baudour où elle produit du lait écrémé et assure la préconcentration du lait avant le transport, la société Solarec, filiale du groupe Laiterie des Ardennes, se prépare à une diversification majeure. Elle a inauguré ce mardi une nouvelle unité de production de mozzarella d'une capacité annuelle de 32.000 tonnes. Le nouveau site, qui s'étend sur 14.000 mètres carrés, produira aussi 14.000 tonnes de lactosérum et assurera la transformation de 250 millions de litres de lait.

La production de mozzarella est le fruit d'une réflexion lancée en 2018 par les responsables de la Laiterie des Ardennes. "Il s'agissait de limiter notre exposition à la volatilité des prix du beurre et de la poudre de lait. Notre choix s'est porté sur la mozzarella parce que ce marché est en pleine expansion et parce que les processus techniques de production sont moins compliqués que pour d'autres fromages", explique Louis Ska, le CEO du groupe basé à Libramont.

Un océan de mozzarella

Pas question, toutefois, de proposer au consommateur lambda les petits boules de mozzarella di buffala bien connues des amateurs de cuisine italienne. Solarec vise les industriels et les métiers de bouche. Elle produira une mozzarella à faible teneur en humidité sous forme de blocs de 2,5 kilos, destinée à être râpée et utilisée par les professionnels comme ingrédient dans des préparations, essentiellement des pizzas.

Le marché de la mozzarella croît de 3% par an, et de 4,8% pour les quatre plus gros importateurs (Chine, Corée, Japon et Mexique).

La coopérative ardennaise devrait pouvoir s'insérer sans difficultés dans un marché qui croît de 3% par an, voire de 4,8% pour les quatre plus gros importateurs (Chine, Corée, Japon et Mexique). Solarec se pose ainsi en concurrent direct du groupe flamand Milcobel, qui possède à Langemark-Poelkapelle (Flandre Occidentale), la plus grande usine de mozzarella sur le continent européen (près de 70.000 tonnes de capacité).

Si la nouvelle usine a été installée à Baudour et non sur le site historique de Libramont, c'est pour des raisons géographiques. "La taxe kilométrique nous coûtait cher en transport entre Baudour et Libramont. Nous avons alors décidé d'installer une petite unité de concentration du lait à Baudour pour réduire les quantités à transporter. Et le choix de ce site s'est imposé pour la mozzarella parce que sa situation plus centrale facilite la distribution", précise Dominique Bilocq, président du conseil d'administration de Solarec.