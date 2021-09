Le triplé gagnant des Boone et de Lotus Bakeries

En vendant un bloc de 8% du capital du groupe de biscuits et de pâtisseries industrielles, Lotus Bakeries, la famille Boone, son actionnaire majoritaire, a fait d'une pierre trois coups.

On sait désormais ce que la famille Boone avait derrière la tête à la mi-août lorsque, dans le communiqué présentant les résultats semestriels de Lotus Bakeries , cette dernière évoquait son intention d’accroître la vélocité de son action et d’attirer un actionnariat plus diversifié.

Lundi, après bourse, le producteur des Biscoff (dénomination commerciale du spéculoos) a annoncé un placement privé portant sur actions existantes appartenant à l’actionnaire familial majoritaire.

Flottant de 50%

L’opération s’est soldée par la vente de 65.303 actions, soit environ 8% du capital total. Du coup, la participation des Boone logée dans une fondation , la STAK Lotus Bakeries, a été ramenée à 50% (mais 66% des droits de vote) et le flottant porté à la même hauteur. Mais la famille a bien rappelé son intention de conserver une participation majoritaire de contrôle au sein du groupe.

Les titres ont donc été cédés à des investisseurs institutionnels au prix de 5.000 euros, soit une décote de 11%, ce qui a rapporté un total de 327 millions d’euros. Mardi, dans les premiers échanges, le cours a chuté de plus de 10% touchant un plus bas de 5.020 euros, une éventuelle aubaine pour les petits investisseurs exclus de l’opération.

Bel 20?

Avec ce deal, les Boone et Lotus ont fait d’une pierre trois coups.

La famille a profité de la forte hausse de l’action qui a volé de record en record ces douze derniers mois pour passer à la caisse, comme on dit, et faire gonfler leur galette. Et cela sans que cela change quoi que ce soit au niveau du contrôle de la société qui est, de toute façon, verrouillé via une fondation. Pas de risque d’OPA intempestive.

Devenant un groupe de plus en plus international avec des ambitions mondiales pour Biscoff, Lotus souhaitait élargir le spectre géographique de son actionnariat.

Devenant un groupe de plus en plus international avec des ambitions mondiales pour Biscoff et des investissements stratégiques réalises aux Etats-Unis, Lotus souhaitait élargir le spectre géographique de son actionnariat. Voilà qui devrait être chose faite. Reste à surveiller les éventuelles déclarations de participation pour découvrir si un investisseur institutionnel a acquis une position significative sur la valeur.

Enfin, en accroissant la vélocité de son action (la vélocité est calculée en divisant le nombre d’actions échangées par le nombre d’actions cotées), Lotus augmente, en même temps, ses chances de rejoindre le Bel 20. Sa capitalisation boursière de 4,3 milliards d’euros et son flottant de 50% plaident déjà en sa faveur. Réponse en mars prochain.