Les prix alimentaires mondiaux au plus haut depuis 10 ans

Un niveau jamais atteint depuis dix ans. Les prix des produits alimentaires ont bondi de 28% en 2021 , selon l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), contribuant à l'accélération de l'inflation observée l'an dernier sur fond de reprise économique.

"Normalement, des prix élevés devraient entraîner une hausse de la production, mais le coût des intrants, la pandémie mondiale actuelle et des conditions climatiques toujours plus incertaines ne laissent que peu de place à l'optimisme quant à un retour à des conditions de marché plus stables, y compris en 2022", a déclaré Abdolreza Abbassian, économiste principal de l'organisation.