Les Spoelberch visent la bourse pour leur eau de coco

Après le succès de l'introduction en bourse du spécialiste du lait d'avoine Oatly , la famille de Spoelberch semble avoir pris goût à ce genre d'opérations. Elle travaille en effet désormais à l'introduction en bourse d'All Market Inc, la société au-dessus des marques Vita Coco, Runa (boisson énergisante) et Ever & Ever (eau), rapporte ce jeudi l'agence de presse Bloomberg. L'opération pourrait avoir lieu dès le troisième trimestre et valoriser l'entreprise à plus de 2 milliards de dollars.