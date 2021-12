Les trois priorités stratégiques d’AB InBev

Outre un objectif d'Ebitda à moyen terme, AB InBev a dévoilé lors de sa journée investisseurs qui s'est tenue lundi, ses trois priorités stratégiques.

La journée investisseurs organisée lundi par AB InBev semble avoir laissé les analystes sur leur faim (sur leur soif ?) du moins en ce qui concerne les objectifs financiers du leader mondial de la bière. Aucune guidance en matière de chiffre d’affaires, par exemple. Il a fallu se contenter des perspectives que le brasseur a évoqué dans un communiqué de presse succinct, à savoir une croissance interne de l’Ebitda de 4 à 8 % sur le moyen terme. Et c’est tout. Rideau.

Inquiétudes exagérées

C’est maigre mais comparé à l’ère de Carlos Brito, l’ex- CEO, c’est un fameux pas dans la bonne direction. "Historiquement, les investisseurs et analystes devaient déchiffrer une prose cryptique qui faisait invariablement référence à une 'croissance du revenu par hectolitre supérieure à l'inflation' et à des ‘coûts inférieurs à l'inflation’" rappelle Reg Watson d’ING ("conserver " ; 54,9 euros).

Wim Hoste de KBC Securities ("acheter" ; 80 euros) salue également cette nouvelle transparence et signale que, de son côté, il table sur une croissance moyenne annuelle de l’Ebitda de 5,9% jusqu’en 2025. Il affirme, en outre, que les inquiétudes sur l’endettement sont exagérées. "En tenant compte d’une solide position de liquidités (17 milliards de dollars) et d’un profil de maturité moyenne de la dette assez long (16 ans) nous ne sommes pas préoccupés par l’état du bilan" affirme-t-il.

Priorités

Pour en revenir à la journée investisseurs, le nouveau CEO Michel Doukeris et son équipe ont dévoilé trois priorités stratégiques pour le groupe comme le détaille Fernand de Boer ("acheter" ; 68 euros) de Degroof Petercam dans sa note : développer et piloter la croissance dans sa catégorie, digitaliser et monétiser l’écosystème d’AB InBev et optimaliser son business. Ce dernier point porte essentiellement sur la structure du capital et la création de valeur via le désendettement.

Concernant la deuxième priorité, Reg Watson d’ING relève que le géant brassicole a recours à la technologie pour doper la croissance. "Par exemple, il a fallu 6 ans et 1.200 programmeurs pour développer leur plateforme de commerce électronique et d'intelligence artificielle, mais plus de 50 % du revenu net de l'entreprise provient maintenant de cette plateforme."

Plus étonnant, AB InBev se développe également dans le domaine des protéines et des produits alimentaires issus de la fermentation. Il cherche, de cette façon, à monétiser son expertise en matière de fermentation et à valoriser les protéines contenues dans les céréales non utilisées.