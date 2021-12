Les ventes de spiritueux ignorent la crise

Après le choc du printemps 2020, le marché des spiritueux a rebondi. Le consommateur privilégie le haut de gamme et les cocktails, selon l'analyse de Bacardi.

"Ça s'en va et ça revient..." Francis Debeuckelaere cite volontiers la Chanson populaire de Claude François pour résumer ce qu'il s'est passé sur le marché des alcools ces dix-huit derniers mois, aussi bien dans le monde qu'en Europe et en Belgique. Après la stupeur et la paralysie qui ont suivi le "lockdown" et la fermeture du secteur horeca, ce marché s'est repris avec une vigueur croissante. Au point que cette année, le groupe Bacardi, que notre compatriote dirige pour l'Europe et l'Océanie, s'attend à réaliser une croissance à deux chiffres sous nos latitudes.

Le retour des apéros

"Les consommateurs ont réagi en réalisant des cocktails à domicile et en redécouvrant le charme des apéritifs, qu'ils avaient un peu oublié." C'est la première tendance forte observée par Francis Debeuckelaere. La deuxième: "ils demandent davantage de boissons à faible taux d'alcool ou sans alcool".

1 milliard de dollars Bacardi estime qu'il vendra pour 1 milliard de dollars de mocktails et autres boissons sans alcool sur le marché européen d'ici 2024.

Son groupe s'est adapté en lançant notamment un Martini sans alcool, tant en bouteille qu'en canettes. Au passage, il a développé un processus de désalcoolisation original, qu'il a fait breveter. "On protège également notre recette", ajoute le directeur. D'ici à 2024, il table sur un milliard de dollars de ventes annuelles dans ce segment de marché sur le Vieux continent.

Ce qui nous amène à la troisième tendance: "Les gens veulent se faciliter la vie, ils achètent des cocktails déjà préparés et les préfèrent en canette parce que celle-ci est perçue comme plus sûre dans le contexte de la pandémie." Enfin, la course à la prémiumisation s'est accélérée avec la réouverture de l'horeca: "lorsqu'ils retournent au café ou au restaurant, les consommateurs veulent se faire plaisir en privilégiant la qualité. On l'observe aussi dans la grande distribution: les clients se ruent vers les bouteilles les plus chères pour les offrir comme cadeaux de fin d'année."

"Lorsqu'ils retournent au café ou au restaurant, les consommateurs veulent se faire plaisir en privilégiant la qualité." Francis Debeuckelaere Président régional Europe, Australie et Nouvelle-Zélande, Bacardi

Pénurie de whisky et cognac

Le groupe doit faire face aujourd'hui à un problème de riche: la pénurie. "Il n'y a plus assez de cognac, de téquila et de whisky single malt sur le marché mondial", regrette Francis Debeuckelaere. "Je pourrais en vendre beaucoup plus."

C'est dû à la fois au rebond de la consommation de boissons premium et aux difficultés enregistrées au niveau des chaînes d'approvisionnement. Dans le cas des boissons à vieillissement, comme le cognac ou le whisky, la difficulté tient aussi au manque de souplesse des ajustements de capacités, comme pour le vin.

"Il n'y a plus assez de cognac, de téquila et de whisky single malt sur le marché mondial." Francis Debeuckelaere

S'ajoute à cela la hausse des prix des matières premières et des emballages. "Les prix du carton, de l'aluminium et du verre augmentent. Et dans le cas particulier des bouteilles en verre, les producteurs, qui ne sont que cinq dans le monde, ont du mal à suivre."

Autant d'arguments pour négocier des hausses de prix de ses spiritueux auprès des grands distributeurs. "Il y a certes de la tension dans les négociations avec le secteur du retail, qui ne veut pas a priori augmenter les prix, concède le dirigeant. Mais les grands distributeurs le savent eux-mêmes: ils ont aussi des camions, des frais logistiques et voient bien que partout, les prix augmentent. Il faut que nous puissions maintenir nos marges. Le marché est mondial et l'on connaît actuellement un pic de consommation exceptionnel; on n'aura donc pas le choix, il faudra relever les prix."

"On n'aura donc pas le choix, il faudra relever les prix." Francis Debeuckelaere

Les augmentations demandées ne devraient pas rebuter le consommateur, ajoute-t-il: "l'élasticité des prix est étroite dans le secteur des spiritueux. Quand les prix augmentent de quelques pour cent, traditionnellement le marché se maintient. Et l'on ne va pas non plus faire de folies."

Les tensions sur les prix des matières premières et dans l'approvisionnement devraient continuer à sévir l'an prochain, selon Bacardi qui relaie là une opinion largement partagée. Parallèlement, l'alcoolier ne voit pas les nouvelles tendances positives diagnostiquées ces derniers mois s'inverser. "Le monde a davantage changé ces deux dernières années que durant les quinze précédentes", conclut Francis Debeuckelaere.

Bacardi a maintenu tout le monde au poste L'an dernier, Bacardi a réagi à la crise en prenant plusieurs initiatives pour soutenir l'horeca. Le groupe a par exemple créé une plateforme pour aider les exploitants à prendre des commandes en ligne et livrer à domicile, il leur a offert des programmes de formations, a émis des bons pour achat de boissons à valoir lors de la réouverture des établissements, etc. En parallèle, Bacardi a aussi fait l'effort de maintenir l'emploi en son sein et de compléter la rémunération de ses collaborateurs au chômage économique pour qu'ils conservent l'entièreté de leurs salaires. Cela ne concerne qu'une centaine de personnes en Belgique, mais 1.300 tout de même au plan européen. Et ses dirigeants ont coupé dans leurs bonus. Bien qu'il soit resté à actionnariat familial, le groupe figure dans le quintette de tête du marché mondial des spiritueux, à la lutte avec des géants comme Diageo et Pernod Ricard. Outre le rhum éponyme, il exploite des marques comme la vodka Grey Goose, le whisky Dewar's, le vermouth Martini, le gin Bombay Sapphire ou la téquila Patron. Il a complété son portefeuille en rachetant l'an dernier Tails, un producteur de cocktails prêts à boire établi au Royaume-Uni.