Limonades indiennes au menu pour les Spoelberch

Via leur véhicule Verlinvest, ceux qui comptent parmi les actionnaires de référence d'AB InBev ont injecté 15 millions de dollars dans le producteur de boissons Lahori.

L'amour pour les boissons et le terreau indien des Spoelberch, qui comptent parmi les familles actionnaires de référence du géant brassicole AB InBev , se donne à voir une fois encore. En effet, via leur véhicule d'investissement, les intéressés viennent de réaliser une nouvelle opération de taille sur place qu'est l'injection de plus de 15 millions de dollars (13,2 millions d'euros) dans le fabricant de limonades Lahori, rapportait mardi la presse indienne.

Objectif? Doubler la croissance de la cible, à la fois en ligne et hors ligne via un renforcement au niveau des chaînes de vente au détail, de même qu'aider à financer le développement et le lancement de nouveaux produits.

18 milliards $ Le secteur des boissons non alcoolisées devrait dépasser les 18 milliards de dollars d'ici 2026 en Inde.

Basée dans le nord de l'Inde (Pendjab), la start-up fabrique des boissons naturelles aux recettes traditionnelles parmi les plus prisées des Indiens. Un créneau pour le moins porteur puisque le secteur des boissons non alcoolisées devrait dépasser les 18 milliards de dollars d'ici 2026, évoquent nos confrères de Business Standard. Avec un particularisme important: malgré sa taille, le marché indien reste sous-pénétré avec une faible consommation d'environ 5,5 litres par an par habitant, soit vingt fois moins que celui rencontré aux États-Unis par exemple.

Malgré sa taille, le marché indien reste sous-pénétré par rapport aux États-Unis par exemple.

Eaux et cafés

Dans la foulée de la transaction, Verlinvest détiendra désormais une participation minoritaire dans Lahori. De quoi venir gonfler son portefeuille déjà bien rempli de sociétés actives dans le créneau des boissons. Ainsi, l'on retrouve, par exemple, l'investisseur bruxellois au capital du plus grand domaine viticole indien (Sula Vineyards), mais aussi des eaux de Coco prisées par Madonna (Vita Coco) , du roi du lait d'avoine (Oatly) , des eaux aromatisées (Hint Waters) ou encore de la chaîne indonésienne de cafés à emporter Kopi Kenangan aux côtés des Boël (Sofina) , qui a coiffé la casquette de licorne fin d'année dernière.

Pour ce qui est l'Inde en particulier, l'on retrouve aussi le véhicule des Spoelberch à bord du spécialiste des yaourts Epigamia ou des épices Veeba notamment.

Du reste, plus récemment, la société investissait fin décembre dans Pedego, le plus grand distributeur d'e-bikes en Amérique du Nord, et ce, quelques mois seulement après une prise de participation du côté du fabricant australien de papier toilette écolo Who Gives a Crap.