Lotus Bakeries poursuit sa croissance, tirée par le Biscoff

Lotus Bakeries a conclu le premier semestre de l'année dans le vert. Le confiseur a réalisé un chiffre d'affaires de 365,2 millions d'euros au cours des six premiers mois de l'année, ressort-il des résultats publiés ce lundi après bourse. Il s'agit là d'une progression de 13% par rapport à la même période en 2020, qui aurait même pu atteindre 14,6% sans des taux de change désavantageux.

L'entreprise doit principalement ces bons chiffres à son produit phare et "pilier stratégique", le Biscoff, dénomination commerciale du spéculoos, qui continue de conquérir le monde. Le biscuit à la cannelle a vu ses ventes bondir de 20% au premier semestre. "L'expansion internationale du Lotus Biscoff (...) se poursuit sans relâche dans tous les pays et sur tous les continents du monde", commente Lotus Bakeries. Il devient "l'une des plus grandes marques de biscuits au monde", se réjouit-elle.