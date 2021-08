Lotus Bakeries va-t-il enfin diviser son action?

Un bond de 43% depuis le début de l’année et de 69% sur douze mois . On pourrait croire qu’il s’agit là du bilan boursier d’une valeur techno ou d’une biotech ayant le vent en poupe. Que nenni!

C’est tout bonnement le parcours de l’action d’un producteur de pâtisseries industrielles, Lotus Bakeries , dont la croissance repose sur deux axes gourmands: le Biscoff (dénomination commerciale du spéculoos) décliné en biscuits style Oreo, en pâte à tartiner et en crème glacée; et les snacks sains, avec des marques comme nakd, Trek et Bear.