Louis Ska (Laiterie des Ardennes): "Produire du fromage contribuera à relever le prix du lait"

Louis Ska, qui dirige la Laiterie des Ardennes depuis 2019, vient d'ouvrir la coopérative à la production de mozzarella. Le prix du lait acheté aux coopérateurs devrait s'en trouver amélioré.

Depuis janvier 2019, Louis Ska dirige le groupe Laiterie des Ardennes et sa filiale industrielle et commerciale Solarec, qu'il retrouve après un premier passage de 2000 à 2008. La coopérative a bien changé depuis. En 2008, elle transforme 650 millions de litres de lait. Onze ans plus tard, elle en transforme quasiment deux fois plus, et cette année elle devrait dépasser les 1,5 milliard de litres.

Ingénieur chimiste de formation, Louis Ska a fait toute sa carrière professionnelle dans l’industrie laitière (hormis un intermède de 6 mois dans les pâtes alimentaires). Il a notamment passé dix ans chez Savencia (Caprice des Dieux, Le Rustique, Passendaele…), groupe familial français propriétaire de Corman. Il a dirigé la société wallonne basée à Limbourg de 2013 à 2018.

Laiterie des Ardennes en chiffres Création: 2010 (fusion entre LAC+ et la Laiterie de Chéoux)

2010 (fusion entre LAC+ et la Laiterie de Chéoux) Sites d'activité: Libramont et Baudour

Libramont et Baudour Chiffre d'affaires: 650 millions d'euros

650 millions d'euros Emploi: 470 salariés

470 salariés Coopérateurs: 2.186

2.186 Quantité de lait transformé en 2021: 1,55 milliard de litres

Corman a payé un lourd tribut aux inondations de juillet. Avez-vous eu des contacts avec eux?

J'y ai gardé de nombreux contacts. Nous devions lancer en juillet notre nouvelle ligne de production de beurre texturé. J’ai proposé à Corman de lui dédier l’intégralité de la ligne, mais je n’ai jamais eu de réponse. Je ne sais pas pourquoi. Nous avons alors lancé notre marque Solarec Professionnal.

Qu'attendez-vous de la nouvelle unité de production de mozzarella installée à Baudour?

Le cœur de métier historique de l’entreprise est et reste le B2B. Nous ne dénaturons pas cet ADN, ce qui n’empêche pas de procéder à quelques diversifications accessibles. Avec notre ingénieur R&D spécialisé en fromagerie, nous avons choisi de nous focaliser en priorité sur le beurre pour viennoiseries et sur le fromage.

Lire aussi Le groupe Laiterie des Ardennes se diversifie dans la mozzarella

Concrètement, qu'apporte l'activité fromagère?

Nous ne raisonnons pas en termes de marges puisque Solarec n'a pas vocation à conserver un résultat au-delà de la cible fixée par le conseil d'administration pour renforcer les fonds propres. Le reste passe dans le prix du lait versé aux coopérateurs-producteurs. Produire du fromage contribuera à améliorer le prix du lait.

"Le prix du lait a grimpé. En octobre, nous avons payé 36,50 euros par hectolitre et nous sommes partis pour un prix de 37,50 euros sur les livraisons de novembre."

Ce prix a suscité des remous il y a quelques années. Le marché est-il stabilisé?

Oui. Il y a six mois, nous versions 33,71 euros par hectolitre à nos coopérateurs. Le prix a grimpé depuis. En octobre, nous avons payé 36,50 euros et nous sommes partis pour un prix supérieur à 38 euros sur les livraisons de novembre, ce qui doit encore être confirmé par le conseil d'administration.

Le climat s'est apaisé avec les syndicats agricoles?

On les entend moins. Ça fait quinze ans qu’ils disent qu’il faudrait payer au moins 40 euros les 100 litres. Aujourd’hui, pourquoi Faircoop ne paie-t-elle pas 40 euros à ses producteurs? Je reste dubitatif quand je vois qu’ils n’appliquent pas eux-mêmes leur propre théorie.

"Parler de surproduction de lait me paraît abusif. Le marché mondial pèse 800 milliards de litres, mais la consommation est toujours présente."

Le lait est-il surproduit?

Parler de surproduction me paraît aujourd'hui abusif. C'était vrai durant la période qui suivi la levée des quotas en 2015, avec la constitution de stocks, mais cela n'a pas duré. Les syndicats agricoles rêvent matin, midi et soir d'une nouvelle régulation des marchés. Les quotas laitiers ont été abandonnés, on ne va pas les réinstaurer. Je suis un fervent partisan d’une autorégulation par l’offre et la demande. C’est plus sain à long terme. Les faits sont là: heureusement que depuis 2015, la production laitière a significativement augmenté, y compris en Belgique (4,4 milliards de litres produits par an, soit un milliard de plus qu’il y a 7 ou 8 ans). Le marché mondial du lait pèse 800 milliards de litres, mais la consommation est toujours présente.

La montée en puissance des substituts végétaux pèse-t-elle sur le marché du lait?

C’est en tout cas un phénomène que nous suivons attentivement. La montée du véganisme est une réalité. Jusqu’où ira-t-elle? Je n’en sais rien, et bien malin qui pourra prédire jusqu’où elle ira. Je dis toujours que l’homme est un omnivore. Il est donc intéressant pour lui de privilégier une source variée d’alimentation.

"Dans la lutte contre le réchauffement, chacun doit y aller de sa contribution et de sa part d’effort."

Avec la crise sanitaire, la consommation de produits laitiers a progressé en 2020 en Belgique. Est-ce toujours le cas?

Non. On est revenu à une consommation inférieure à celle de l’année dernière. Le boom de 2020 a été entraîné par le fait que tout le monde était confiné à la maison et s’est remis à cuisiner. Mais sur le plan structurel, on est clairement sur un marché mature.

Dans le contexte de la lutte contre le réchauffement climatique, l'élevage n’a pas très bonne presse.

Sur les enjeux climatiques, l’humanité doit faire son examen de conscience. Mais stigmatiser un activité plutôt qu’une autre ne va pas régler le problème. Chacun doit y aller de sa contribution et de sa part d’effort. On sait qu’en travaillant sur l’alimentation, on peut réduire de 30% les rejets de méthane. Une proportion qui s’inscrit dans l’effort que l’Europe s’est donné pour réduire ses émissions de gaz à effet de serre. Il y a donc des solutions, ce qui est rassurant.