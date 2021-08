Malgré ses pertes, Neuhaus continue à ouvrir de nouveaux magasins

À cause de la crise due au covid, le groupe traverse une période difficile. Et pourtant, l'expansion de son réseau de magasins se poursuit.

Neuhaus traverse des moments difficiles. L’an dernier, le fabricant de pralines belge s’est retrouvé dans le rouge. Pourtant, il continue à ouvrir de nouveaux magasins. "Les touristes américains et asiatiques ne sont pas encore de retour, ce qui nous oblige à trouver de nouvelles sources de revenus."

Ces derniers mois, Neuhaus a ouvert de nouveaux magasins à Düsseldorf, Berlin et Covent Garden à Londres. Il en ouvrira bientôt d’autres à La Haye et à la Gare de Waterloo à Londres. Cela fait des années que Neuhaus agrandit son réseau de magasins, mais il est remarquable qu’il continue à ouvrir de nouveaux points de vente car, à cause de la crise du coronavirus, le groupe traverse, tout comme ses concurrents, une période difficile. Chez Leonidas, un magasin sur dix est menacé de fermeture.