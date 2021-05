Mamma Roma combine sortie de crise et nouveaux restaurants

Pied de nez à la crise? La chaîne de pizzerias vient d'ouvrir un établissement à Bruxelles et prépare trois autres ouvertures. Tout en modernisant son image.

La chaîne de pizzerias Mamma Roma veut sortir de la crise en beauté. Elle a revu son logo, ses décors, sa manière de travailler, s'est doté d'un nouveau département recherche & développement et a pris le pari d'ouvrir de nouveaux restaurants. Inutile de préciser que ses dirigeants tablent sur une réouverture plus complète du secteur de l'horeca le 9 juin et l'assouplissement des mesures anti-covid.

Point d'orgue de ce nouveau plan de bataille: la chaîne va passer de quatre à huit pizzerias exploitées en propre en Belgique. Jusqu'ici, elle en comptait trois à Bruxelles et une à Gand. "Après avoir ouvert un quatrième établissement bruxellois à Sainte-Catherine en take-away il y a quelques semaines, nous avons signé les contrats et/ou entamé les travaux pour trois autres ouvertures, détaille son CEO Eddy Bauts: un deuxième restaurant à Gand, au Korenmarkt, d'ici fin août ou début septembre, un mois plus tard un premier à Luxembourg, près de la place d'Armes, et un premier à Anvers, sur le Grote Markt, début 2022. Tous dans des emplacements triple A."

"On change d'identité pour mettre en évidence la vraie italianité." Eddy Bauts CEO, Mamma Roma Group

Le groupe dotera les nouvelles adresses comme les établissements existants d'un nouveau type de décor, qui déclinera les atouts de l'Italie dans un style festif et pop art, et y remettra le pizzaiolo au centre de l'attention. Le spécialiste préparera devant les clients les pizzas rectangulaires ("al taglio") caractéristiques de la marque. Et pour stimuler la qualité, Mamma Roma a nommé un de ses meilleurs pizzaioli chef de la R&D. Il s'agit de Dino Perla, qui a aura pour double mission de dénicher de nouveaux ingrédients et recettes et de former les nouveaux employés du groupe.

"On change d'identité pour mettre en évidence la vraie italianité", explique Eddy Bauts. Et "Holy mother of pizza" ("sainte mère de pizza") devient son slogan. "'Holy' parce qu'on fait référence à Rome, très catholique, très religieuse, 'mother' par respect pour les mammas italiennes, et le tout pour rappeler que nous sommes les seuls à proposer la vraie pizza romaine al taglio", poursuit le CEO.

"Le chômage temporaire, les réductions de coûts et les aides à Bruxelles nous ont permis de garder tout le monde à bord." Eddy Bauts

La nouvelle identité enveloppera-t-elle aussi les trois restaurants franchisés à Paris? La question renvoie à l'impact de la crise. L'un des trois a été mis en liquidation judiciaire, tandis que le groupe belge est toujours au tribunal face au gérant des deux autres établissements français, pour un problème d'échelonnement de dette. "On cherche une solution amiable avec eux, souligne Eddy Bauts. On discute, tout est ouvert."

En Belgique, le groupe a fait le gros dos en mettant une partie de ses 35 emplois au chômage temporaire et en réduisant ses coûts fixes. Il a maintenu ouvert deux de ses restaurants, Jourdain et Châtelain, en vente à emporter. Il a par contre vu ses clients en "food service" se mettre à l'arrêt complet: plus d'événements à servir, comme Batibouw ou le Salon de l'Auto, et plus non plus de pizzas à commercialiser via les cinq stations-services concernées du groupe Total. "Le chômage temporaire, les réductions de coûts et les aides à Bruxelles nous ont permis de garder tout le monde à bord", précise Bauts. Le groupe a aussi continué de vendre via la grande distribution (Carrefour, Délitraiteur, Mestdagh et Spar Lambrechts en Belgique, Franprix et Monoprix en France).

3,8 millions d'euros La direction de Mamma Roma Groupe table sur 3,8 millions d'euros de revenus pour cette année.

De 3,6 millions d'euros pour Mamma Roma Group et la filiale APC Food (l'atelier de fabrication à Gembloux), le chiffre d'affaires de l'ensemble est retombé à 2,2 millions l'an dernier. "On a budgété 3,8 millions pour 2021. Grâce à Sainte Catherine et aux trois futures ouvertures, on attend une croissance forte cette année", dit Eddy Bauts qui puise une part de son optimisme dans l'affluence observée ces derniers jours aux terrasses réouvertes "dès que le soleil a fait son apparition". Idéalement, ajoute-t-il, "il faudrait aussi que les touristes puissent revenir."

La réorganisation qu'il a mise en œuvre depuis son arrivée à la tête du groupe en 2018 "commence à porter ses fruits", selon lui. "S'il n'y avait pas eu le covid, on aurait été rentable dès 2021. Je crois qu'on le sera en 2022 et déjà au dernier trimestre de cette année."

Une perspective (enfin) encourageante pour les actionnaires qui, après trois exercices en perte, avaient remis 4 millions d'euros au pot au début de l'an dernier. Non sans mal, puisque des minoritaires contestaient le prix de l'action. Une guéguerre dont la hache n'a pas encore été enterrée... "Cela n'impacte pas du tout l'opérationnel, réagit le CEO. C'est quelque chose entre les actionnaires. Pour nous, la direction, c'est du passé."