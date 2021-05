Marcolini accuse le coup de la crise

L'heure est aux comptes pour Marcolini. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que la situation est moins glamour que la récente réouverture du Food Hall d'Harrods , à Londres, où le célèbre chocolatier belge dispose désormais d'un large comptoir et de la vente de macarons en exclusivité.

Résultat, il aura fallu faire des choix . Et rationaliser les coûts. C'est ainsi par exemple que le Français Renaud Mazière était remplacé en fin d'année au poste de CEO - repris par le président et co-actionnaire de la société Olivier Coune, qui sera épaulé par un nouveau management -, quand l' activité commerciale a dû être arrêtée en Espagne faute d'avoir réussi à faire connaître la marque qui y débarquait en 2018.

Plus fondamentalement, l'idée est dorénavant de consolider la position du groupe dans les trois pays européens principaux que sont la Belgique, la France et le Royaume-Uni. Et ce, même si ces deux derniers marchés enregistrent des pertes depuis quelques années déjà, Belgique comprise lors de l'exercice décalé 2019-2020. En effet, ils sont "destinés à nourrir la marque - Paris est une vitrine-, et contribuent à la valorisation et au succès des activités internationales", évoque Pierre Marcolini, administrateur délégué et directeur artistique.