Michel Moortgat, CEO de Duvel Moortgat: "Nous sommes à l'international, mais nous ne sommes pas une multinationale"

À contre-courant des autres brasseurs, Duvel Moortgat consolide ses acquisitions en préservant leur outil et leur caractère local, explique son CEO Michel Moortgat.

Cent cinquante ans, c’est le cap que franchit cette année le brasseur Duvel Moortgat, passé maître dans le développement et l’acquisition de bières originales, fortement ancrées localement. L’occasion de faire le tour du propriétaire avec son CEO Michel Moortgat. Le tour aussi de ses idées et de ses convictions, car l’homme n’hésite pas à sortir des sentiers battus pour explorer les pistes d’un management original. En remettant en cause des notions telles que la course à la taille…

"Avant, la consolidation signifiait racheter une entreprise, la fermer puis concentrer les volumes sur un seul site. Nous avons fait exactement l'inverse."

Duvel Moortgat applique une stratégie de croissance externe originale, soucieuse de ses cibles…

Avant, la consolidation signifiait racheter une entreprise, la fermer puis concentrer les volumes sur un seul site de production, afin d’atteindre des économies d’échelle. Chez Duvel Moortgat, nous avons fait exactement l’inverse. Que ce soit avec la brasserie Ommegang, Bernard, Achouffe, Liefmans ou De Koninck, nous avons à chaque fois préservé le site de production. Nous y avons en outre réinvesti, nous les avons développés et améliorés… C’est très important à nos yeux, car on préserve ainsi l’authenticité de la bière, sa spécificité, ainsi que le caractère régional et local de l’entreprise. La bière reste un produit relativement local. Même s’il y a toujours de l’importation, les Belges boivent surtout de la bière belge, les Néerlandais de la bière hollandaise, etc. On observe un grand attachement à la bière de son cru.

Lire aussi Dix dates pour baliser la croissance de Duvel Moortgat

Cela signifie-t-il que Duvel Moortgat ne fait jamais d’économies d’échelle?

Si (rires), bien sûr. Un exemple: les bouteilles de Duvel, Chouffe, Vedett et Maredsous sont toutes les mêmes: cela permet des économies d’échelle dans leur achat et dans les lignes d’embouteillage, qui sont toutes dimensionnées pour la même bouteille… Mais nous voulons réaliser des économies d’échelle qui ont du sens et qui ne vont en aucun cas dénaturer une bière ou diminuer sa qualité.

10 brasseries périmètre du groupe Duvel Moorgat Le groupe Duvel Moortgat compte dix brasseries, dont quatre en Belgique (Duvel, De Koninck, Achouffe et Liefmans) et trois aux États-Unis, ainsi qu'un producteur de kombucha au Royaume-Uni.

Incarnez-vous en somme l’anti-InBev?

Je crois que nous avons développé une nouvelle façon de faire, qui est maintenant appliquée par d’autres entreprises qui se rendent compte de l’importance de leur spécificité. Je crois aussi qu’il y a une taille idéale pour toute entreprise. Ce n’est pas "au plus grand, au mieux". À partir d’une certaine taille, l’avantage devient désavantage: une complexité s’installe, les procédures deviennent trop lourdes, les collègues ne se connaissent plus…

Y aurait-il une taille modèle?

Non, mais plus encore aujourd’hui qu’hier, toute entreprise doit garder une certaine flexibilité, une certaine rapidité d’exécution. Le monde tourne de plus en plus vite, il faut donc être réactif aux événements et aux situations. Et c’est plus facile à faire au sein d’une petite structure que dans une grande.

"Nous sommes non seulement une entreprise familiale, mais aussi une famille de brasseries."

Depuis 2015, vous n’avez plus fait d’acquisition: avez-vous atteint la bonne taille?

J’ai envie de dire que nous avons en tout cas une belle taille. Primo, nous nous considérons comme une famille: nous sommes non seulement une entreprise familiale, mais aussi une famille de brasseries. Il y a dix brasseries dans le groupe et nous partageons les ressources financières et humaines, du know-how, de la technologie, de la distribution. On s’entraide en produisant les uns pour les autres si nécessaire. Deuxio, nous avons une taille suffisante pour avoir les moyens de nos ambitions et, en même temps, nous sommes suffisamment petits pour être flexibles et capables de décider rapidement. Nous sommes actifs à l’international, mais nous ne sommes pas une multinationale: nous avons une présence et des brasseries à l’étranger, on travaille ces marchés à la fois avec nos bières belges et avec une offre locale.

Vous affirmez privilégier la qualité plutôt que le volume. Mais vous êtes un des principaux challengers d’AB InBev en Belgique: la qualité génère-t-elle du volume?

Oui. La qualité a toujours été notre critère principal. C’est un message que je continue à marteler en disant que tant que nous produirons des bières de qualité, notre entreprise survivra. Parce que le consommateur est intelligent. On peut l’attirer avec un bel emballage ou une belle promotion, mais si le liquide dans l’emballage n’est pas de qualité, l’achat ne se répétera pas.

Le secteur a compris que nous ne sommes pas à vendre.

Est-ce la même démarche qui vous a attiré vers l’art contemporain?

J’essaie d’appliquer le principe dans l’art contemporain, certes, mais là, cela ressort plus de la curiosité. L’art contemporain garde mon esprit aiguisé. J’observe souvent qu’un artiste est le premier à percevoir certaines évolutions dans notre société, à présenter les choses différemment. L'art fait aussi partie de notre culture d’entreprise: cela garde l’esprit des gens ouvert et cela peut nous aider dans notre créativité.

Duvel Moortgat a-t-il suscité pas mal d’offres de rachat?

Nous avons en effet reçu des offres de rachat du groupe, même si les dernières datent d’il y a longtemps. Entre-temps, le secteur a compris que nous ne sommes pas à vendre. On est resté en bourse durant 13 ans et à part l’augmentation de capital faite lors de l’IPO, on n’a jamais dû faire appel au marché pour attirer des fonds. Nous avons aujourd’hui aussi les moyens de nos ambitions, nous avons suffisamment de cash-flow libre pour financer notre développement. Et en tant qu’actionnaires familiaux, nous essayons de transmettre l’amour pour la société, l’affectio societatis, à la prochaine génération, pour faire en sorte qu’ils soient eux aussi des actionnaires engagés, responsables et pour le long terme.

Ceci concerne aussi bien vos enfants que ceux de vos frères?

Oui absolument, ainsi que ceux de ma cousine sous-germaine qui est également actionnaire. Ils sont 12 et ont entre 17 et 35 ans. Nous voulons qu’ils soient des actionnaires qui soutiennent l’entreprise dans ses bons comme dans ses mauvais jours – car il y en aura sans doute, et c’est là que l’entreprise doit pouvoir compter sur ses actionnaires de long terme.

"On n’a pas encore de brasserie en France: je crois qu’on en aura une un jour."

Vous avez pris une demi-année sabbatique en 2013. Cela a-t-il modifié votre vision des affaires ?

Oui. J’ai pris 7 mois de congé sabbatique, c’était important pour mon bien-être mental après plus de 20 ans de travail dans cette société où l’on avait connu une belle croissance, où j’avais affronté des discussions d’actionnaires, l’entrée puis la sortie de la bourse, l’internationalisation. J’éprouvais le besoin de me ressourcer et de me rapprocher de ma famille. Nous avons voyagé en Asie ainsi qu’aux États-Unis. En Inde, en Chine et au Japon, j’ai vu une population jeune importante, ambitieuse, dynamique, qui veut se développer – et qui se développe. Qui nous donne une belle croissance aussi: cette année, nous allons réaliser pour la première fois un chiffre d’affaires de 50 millions d’euros en Chine, où nous sommes présents depuis 2006… Cela m’a ouvert les yeux sur l’ampleur et le potentiel de ces marchés et la nécessité pour une brasserie comme la nôtre d’y être présente. Aux États-Unis, j’en ai profité pour visiter un certain nombre de brasseries en Californie, dont Firestone Walker, que nous allions racheter deux ans plus tard.

Lire aussi Duvel couronnée entreprise familiale de l'année

Au retour, votre vision avait-elle changé?

Je me suis rendu compte que je n’étais pas indispensable, car la société a continué à bien tourner en mon absence (rires)! Car nous avons des collaborateurs formidables. J’ai certainement appris beaucoup de choses, dont la notion de temps circulaire. En Occident, on perçoit l’écoulement du temps comme linéaire, tandis qu’en Chine, on le considère comme circulaire: nous sommes le 24 août, l’an prochain on sera à nouveau le 24 août; il est midi et demain il sera à nouveau midi, etc. Les opportunités se représentent. Certaines choses reviennent ou se reproduisent. J’y crois fort. Un exemple: on a compté jusqu’à 3.000 brasseries en Belgique, puis on est redescendu à 110 au milieu du siècle passé; aujourd’hui, on est à nouveau à 400 brasseries… La demande pour des produits locaux redevient importante et la pandémie a encore accru cette tendance. Je crois qu’on va certes continuer à vendre la bière à l’international, mais qu’on doit aussi présenter une offre locale. Aux Pays-Bas, nous avons une brasserie, ‘t IJ, à Amsterdam, qui fait du local et se développe bien. On n’a pas encore de brasserie en France: je crois qu’on en aura une un jour, pour cette même raison.

Ce sera donc votre prochaine acquisition, une brasserie en France?

Il n’y a aucun dossier sur la table! Aujourd’hui, on y exporte. Mais demain, cela pourrait être soit la création d’une nouvelle brasserie par nous en France, pour y produire des bières locales, soit l’acquisition d’une brasserie locale française. Si une opportunité se présente, on l’analysera.