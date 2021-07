Piet Sanders, nouveau CEO de Ter Beke

Ter Beke s’est trouvé un nouveau patron . Il est allé le chercher chez Puratos, le fabricant belge d’ingrédients de boulangerie et de pâtisserie . Le conseil d’administration du groupe alimentaire vient, en effet, de désigner, ce mardi, Piet Sanders comme nouveau CEO . Il entrera en service début octobre. Il succède à Francis Kint, qui a annoncé son départ de Ter Beke en début d'année.

Piet Sanders a ensuite passé pas moins de 17 ans chez Puratos. En 2014, il a rejoint le Comité Exécutif du Groupe en tant que Managing Director pour l'Europe du Nord et de l'Est et depuis 2020, il était actif en tant que Group Channels & Sales Director.