Pim's, Pépito et Petit Ecolier manquent dans les rayons à la suite de l'arrêt de l'usine belge Barry Callebaut à Wieze

Fin juin, les chaines de production de la plus grosse usine de chocolat du monde avaient dû être arrêtées temporairement suite à la détection de traces de salmonelle.

Plus ou presque plus de Mikado, Petit Ecolier, Granola, Pépito ou encore Pim's dans les rayons... Les biscuits du groupe Mondelez manquent actuellement à l'appel dans les grandes surfaces. Une conséquence directe de l'arrêt temporaire de la production dans l'usine belge Barry Callebaut à Wieze, paralysée fin juin pour cause de salmonellose.