Pour Leonidas, "le plus dur de la crise est passé"

"C'est très positif parce que nous avons dû investir pas mal dans notre réseau de magasins, à 95% des indépendants qui ont souffert de la perte de revenus à charges équivalentes et que nous avons aidés en leur accordant des produits gratuits, en dispensant des informations sur les aides disponibles sur leur marché domestique et en négociant avec leurs bailleurs", explique Philippe de Selliers, le CEO de Leonidas, pas peu fier d'ailleurs d'avoir pu préserver l'intégralité d'un réseau comptant quelque 1.300 magasins.

"Pour nous, le plus dur de la crise est passé", estime Philippe de Selliers. Les chiffres des quatre premiers mois de l'exercice en cours tendent à le confirmer: les volumes de ventes et le chiffre d'affaires sont en hausse de 2%, cela alors que le "travel retail", autrement dit le commerce dans les aéroports et dans les lieux touristiques, est toujours de 35% inférieur au niveau atteint avant la crise sanitaire. "Cela signifie que notre croissance dans les commerces classiques tourne autour de 7%", souligne le patron de Leonidas.