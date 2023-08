Saviez-vous… que la Révolution française avait favorisé l’essor des bières trappistes?

Saviez-vous… que la Révolution française de 1789 a conduit à l'émergence des bières trappistes en Belgique? Rendez-vous dans ce nouvel épisode de notre podcast, Saviez-vous.

La bière est entrée dans le patrimoine culturel et gastronomique belge, à mesure que nos étals se sont remplis de nouvelles bouteilles aux étiquettes colorées tantôt humoristiques tantôt historiques. Les références sont nombreuses, on estime qu’il existe plus de 2.500 bières différentes en Belgique, pour un peu plus de 400 Brasseries. Cinq d’entre elles se démarquent: Notre-Dame de Scourmont, Orval, Notre-Dame de Saint-Rémy, Notre-Dame du Sacré-Cœur et Saint-Sixte.

Si certains de ces noms ne vous parlent pas, c’est qu’il s’agit d’abbayes. Mais les bières qu’elles produisent, Chimay, Orval, Rochefort, Westmalle et Westvleteren, sont bien connues du public. Connaissez-vous la différence entre une bière d’abbaye et une bière trappiste? Les critères de production d’une trappiste sont plus stricts. Outre l’appartenance des moines à l'ordre cistercien, il faut que la bière soit produite dans l’enceinte de l’abbaye, sous la coupe des moines, et que les bénéfices soutiennent, soit l’entretien de l’abbaye et des moines, soit de bonnes œuvres.

Une histoire moins ancienne qu'elle n'y paraît

Pour nous raconter cette histoire, vous avons accueilli Cédric Dautinger, rédacteur en chef du média beer.be. Dans ce 5e épisode de la série, il revient sur l’engouement belge pour ce breuvage et sur l’évolution des recettes et des goûts.

Notre podcast pourrait vous surprendre: ces petites productions jouent la partition d’un excellent marketing, vantant une tradition brassicole de longue date, celle des moines cisterciens de la stricte observance. Mais peut-on vraiment parler d’un savoir-faire ancestral? Les recettes sont-elles d’origine? Cette tradition brassicole trappiste pourrait-elle disparaître prochainement?

On ne vous en dit pas davantage. Pour comprendre comment la Révolution française a rendu possible l’émergence de nos bières trappistes belges, sortez votre casque et installez-vous confortablement pour écouter ce cinquième épisode de notre podcast, Saviez-vous?.

Abonnez-vous au podcast

Les autres podcasts de L’Echo:

Tracker, Les Tutos de L'Echo sur la bourse ou sur l'immobilier, En Clair, Yaka! ou encore Le Brief, découvrez notre offre de podcasts, qui traverse l'actualité économique et business et plonge dans des thèmes comme l'entrepreneuriat, l'innovation ou l'investissement.

Crédits