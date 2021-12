Sofina monte à bord de l'indonésien Lemonilo

Un an après avoir investi dans le Starbucks indonésien Kopi Kenangan, c'est à bord du spécialiste des aliments sains Lemonilo qu'embarque Sofina.

Lemonilo, une start-up indonésienne qui vend des aliments sains, a annoncé ce lundi avoir levé quelque 36 millions de dollars (32 millions d'euros) à l'occasion d'un tour de table emmené par Sofina . L'opération a été suivie par Sequoia Capital, le partenaire de longue date du holding des Boël et actionnaire existant.

Les produits de Lemonilo sont vendus en ligne ainsi que dans plus de 20.000 magasins physiques en Indonésie.

Fondée en 2016, Lemonilo présente à ce jour une gamme de plus de 40 produits allant des nouilles instantanées aux collations aux huiles essentielles. Elle s'associe à des PME pour fabriquer ses produits qui sont ensuite vendus en ligne et dans plus de 20.000 magasins physiques en Indonésie.