Soutien européen contre le gaspi alimentaire pour Happy Hours Market

En se liant à l'association européenne Safe, Happy Hours Market espère rendre plus performant le réseau reliant la grande distribution et les organisations caritatives, tout en s'assurant une meilleure gestion des invendus.

La start-up dédiée à la lutte contre le gaspillage alimentaire a signé un partenariat avec l'ASBL européenne SAFE pour mieux aider les associations caritatives.

Jouer les têtes de pont entre la grande distribution et les associations caritatives en récupérant les denrées alimentaires invendues, c'est la mission que s'est assignée Happy Hours Market. Depuis le printemps 2019, cette start-up créée par deux jeunes diplômés de Solvay, Ludovic Libert et Aurélien Marino, se donne pour objectif de récolter, via une application, les invendus des commerçants pour les revendre à moitié prix sur une plateforme. Ce qui ne part pas est redistribué dans des associations caritatives. En 2020, 260 tonnes de nourriture ont ainsi pu être sauvées du pilon.

50% Happy Hours Market s'engage à donner au moins 50% des invendus aux associations pour alléger leurs difficultés logistiques.

Son mode de fonctionnement est assez simple. Un camion Happy Hours Market passe tous les jours (sauf le dimanche) chercher l'intégralité des produits invendus (à la limite de leur date de vente) des supermarchés avant leur fermeture et les met ensuite en vente à moitié prix sur son application et son site web. Les clients récupèrent leur marchandise le soir-même à un point de rendez-vous, et les produits restants sont livrés gratuitement à des associations. "Nous nous engageons à donner au moins 50% des invendus aux associations pour alléger leurs difficultés logistiques. Mais depuis le début, nous sommes plutôt à 70%, ce qui est révélateur de la surabondance d’invendus", précise Aurélien Marino.

25.000 tonnes À Bruxelles, 25.000 tonnes d’aliments invendus vont chaque année à la poubelle.

Il est vrai qu'en matière de gaspillage alimentaire, la Belgique fait figure de cancre avec ses 345 kilos de nourriture jetés par an et par personne. En Europe, seuls les Pays-Bas font pire. À Bruxelles, 25.000 tonnes d’aliments invendus vont chaque année à la poubelle, alors qu’un tiers de la population vit sous le seuil de pauvreté de l’UE.

Rentable avec 3 supermarchés

"Tout est vendu à moitié prix, et les magasins reçoivent entre 10 et 25% du prix de vente." Aurélien Marino Cofondateur de Happy Hours Market

Présente actuellement dans cinq communes bruxelloises (Forest, Saint-Gilles, Ixelles, Ganshoren et Jette) et, depuis mai, à Namur (Erpent et Saint-Servais), Happy Hours Market est aujourd'hui liée à 20 magasins (18 à Bruxelles, 2 à Namur). Ceux-ci y retrouvent leur compte. "Tout est vendu à moitié prix, et les magasins reçoivent entre 10 et 25% du prix de vente. Notre offre leur permet en outre d'améliorer leur impact écologique, tout en réduisant de 80% leurs frais de gestion des déchets", souligne le cofondateur de l'entreprise.

"L’avantage, c’est l’absence de risque: le franchisé n'a pas d’investissement initial." Aurélien Marino Cofondateur de Happy Hours Market

Le système de Happy Hours Market est rentable dès lors qu'il peut s'appuyer sur trois supermarchés. À Namur, c'est d'ailleurs un franchisé qui gère l'affaire. "L’avantage, c’est l’absence de risque: le franchisé n'a pas d’investissement initial. Il s’occupe de la logistique, et nous mettons à disposition l’appli, le système de scanning, le service après-vente et le marketing."

Ce modèle a priori vertueux pousse Happy Hours Market à voir plus loin. À Bruxelles, les communes de Schaerbeek et Boitsfort sont dans le viseur. Suivront Gand, Liège, Ottignies, avant d’autres pays, comme les Pays-Bas, où le problème du gaspillage alimentaire est encore plus aigu que chez nous.

"One man's waste is another man's treasure"

Dans l'immédiat, la start-up bruxelloise cherche à améliorer son modèle. Elle vient de signer un accord de collaboration avec l'ASBL européenne SAFE (Safe Food Advocacy Europe), qui veille à ce que la santé et les préoccupations des consommateurs restent au cœur de la législation alimentaire de l'UE et à sensibiliser le public aux questions de sécurité alimentaire.

Celle-ci a lancé en septembre 2018 un projet appelé "One Man's Waste is Another Man's Treasure". Soutenue par le programme LIFE de la Commission européenne et par Bruxelles Environnement, cette initiative vise à redistribuer les invendus de magasins et de restaurants bruxellois aux personnes dans le besoin, par l’intermédiaire d’associations bénéficiaires.

Ce partenariat doit permettre aux deux entités signataires d'accroître le nombre d’associations bénéficiaires et d'étendre leur réseau, tout en se donnant les moyens logistiques nécessaires pour approvisionner les associations partenaires et en s'assurant une traçabilité maximale des produits. Pour les associations, ce partenariat offre aussi l'avantage d'une gestion centralisée des relations avec les distributeurs. Certains supermarchés refusent en effet de travailler avec celles-ci si elles ne sont pas en mesure d’assurer des collectes récurrentes.