Spa Monopole dévoile ses codes sources

Pèlerinage aux sources du leader bénéluxien des eaux minérales en compagnie de son CEO Marc du Bois. Qui évoque ses 100 ans d'histoire, ses recherches avec un sourcier, ses réussites et ses échecs.

"Chercher de l'eau est un métier incroyable. Nous avons travaillé durant des années avec un sourcier. Il a trouvé de l'eau ici même, dans les Fagnes, à la baguette, sous mes yeux. On y croit ou on n'y croit pas, mais nous avons recouru à ses services ainsi qu'à ceux d'hydrogéologues de l'Université de Liège: le sourcier se trompait une fois sur deux... et les scientifiques aussi!"

C'est Marc du Bois qui parle. À l'occasion du centenaire de la société Spa Monopole, fleuron historique du groupe Spadel, son administrateur délégué nous fait visiter le plateau des Fagnes du côté de Malchamps, au-dessus de Spa. Du haut de la tour du domaine de Bérinzenne, on découvre un large morceau des 13.000 hectares de zone naturelle protégée sous lesquels s'étalent les nappes aquifères alimentant les trois sources mères des eaux de Spa: Marie-Henriette, pour les eaux minérales pétillantes commercialisées sous la marque Finesse, Spa Reine et Barissart (marque Intense). L'occasion de revisiter, avec le CEO pour guide, l'histoire de l'entreprise.

Chaque forage coûte cher

"Forer coûte cher. On utilise des têtes en diamant; plus on creuse, plus cela coûte. À Wattwiller, notre filiale en Alsace, on a foré jusqu'à 300 mètres de profondeur. Ici, on est allé jusqu'à 100 m. Une fois qu'on a trouvé de l'eau, il faut analyser son profil pour déterminer si elle a la même composition qu'une de nos trois nappes, puis, en cas de réponse positive, évaluer la capacité du forage. Il faut ensuite envoyer le dossier à l'administration wallonne, en espérant recevoir une autorisation de pompage. Le processus prend cinq ans en moyenne. Nous devons donc sans cesse anticiper. Ici, nous nous avons une addition de petits captages qui font 3 à 5 mètres cubes à l'heure..." Le sourcier auquel le groupe accordait sa confiance et qui avait accompagné Marc du Bois jusqu'au Pays de Galles, où Spadel détenait jusqu'il y a peu la source d'eau minérale Brecon, a pris sa retraite en 2020 et n'a pas été remplacé, faute de successeur. La parole est désormais aux hydrogéologues...

La société Spa Monopole a été fondée en 1921, au départ de la Compagnie fermière des eaux et bains de Spa créée neuf ans plus tôt. Elle produisait de l'eau minérale naturelle puisée sur place sous la marque Spa Reine et appartenait à une série de petites banques locales. Ernest du Bois avait monté une affaire de gaz carbonique en bonbonnes et en fournissait à Spa Monopole. En difficulté financière, celle-ci lui proposa, en 1923, de le payer en actions, ce que le grand-père de l'actuel CEO accepta. L'homme a rapidement repris les rênes de l'entreprise et l'a redressée avec le concours du chevalier Charles de Thier.

Un homme de machines, puis un financier

À son décès en 1947, son fils Guy-Jacques lui a succédé à l'âge de 24 ans. "Au début de la guerre, mon père avait été envoyé aux États-Unis à 17 ans, relate Marc du Bois. Il s'était engagé comme volontaire de guerre à bord du porte-avion américain US Bogue. Il est rentré en Belgique en 1945 et a repris la direction de Spa Monopole au pied levé, avec l'aide du chevalier qui était déjà âgé. Mon père avait une formation d'ingénieur chimiste et était un homme de machines. Il a triplé la capacité de l'usine d'embouteillage, a construit l'unité des emballages en plastique. Il a aussi fait entrer le brasseur Artois dans le capital fin des années 1960, pour pouvoir faire face à un train d'investissements conséquents."

C'est le début d'une petite éco-comédie rocambolesque au niveau actionnarial, qui allait durer vingt ans. "Artois était à la fois client chez nous (il possédait des cafés), actionnaire et concurrent car le brasseur avait conclu un accord secret avec Jupiler (Piedboeuf), qui possédait la marque d'eau minérale rivale Chaudfontaine!" Artois et Piedboeuf ne fusionneront qu'en 1987, pour rappel, pour former Interbrew, l'ancêtre belge d'AB InBev. "Quand nous lancions une innovation, il arrivait qu'on découvre une nouveauté identique six mois plus tard chez Chaudfontaine."

Le brasseur a voulu racheter Spa Monopole, mais n'y est pas parvenu face à la détermination de la famille du Bois et a fini par y renoncer. L'affaire s'est dénouée en 2000 quand Johnny Thijs, alors dirigeant chez Interbrew, a négocié le rachat des parts du brasseur par les du Bois. Ironie du sort, Thijs est entré plus tard au conseil de Spadel, dont il a aussi assumé la présidence durant plusieurs années.

Guy-Jacques du Bois, "Monsieur Spa" dans la région, a cédé la place de CEO à son fils aîné Guy-Bernard en 1990. "Il avait étudié les sciences économiques appliquées, avait une spécialisation en fiscalité et avait décroché un MBA à la Wharton School. C'était un financier. Il a développé la qualité et l'informatisation dans l'entreprise et l'a amenée à réaliser une première tentative d'expansion en rachetant le portugais Alardo, que nous avons revendu en 1996."

Parcours initiatique

Guy-Bernard est décédé dans un accident de voiture en 2000. "Le genre de scénario de crise que personne ne prévoit jamais." Son cadet de huit ans, Marc du Bois, était entré dans la société en 1994 après avoir étudié aux États-Unis et accumulé de l'expérience au service de Coca-Cola puis de L'Oréal. Il y avait déjà effectué un fameux parcours qu'on pourrait qualifier d'initiatique: "J'ai d'abord opéré au département des ventes de Spa durant un an, puis dix mois au marketing chez Bru. J'ai travaillé ensuite durant six mois comme ouvrier à l'usine d'embouteillage de Spa, de jour comme de nuit. Au milieu de la nuit, vers 3 h du matin, je n'en pouvais plus. Je suis même allé dormir aux toilettes! C'était dur mentalement, mais c'est là que vous gagnez votre crédit auprès du personnel."

Il se souvient notamment d'une expérience délicate lorsqu'il avait été affecté à l'entretien des captages: "Il y avait encore des galeries à l'époque, qu'il fallait nettoyer. On devait y entrer et y ramper. Le chef d'équipe m'avait dit que mon frère l'avait fait. Il n'y avait pas de raison que je ne le fasse pas aussi. Parvenu au milieu de la galerie, où l'espace allait se ramifiant, on m'a averti qu'il n'y aurait plus moyen de faire demi-tour. On est sorti par l'autre extrémité..." Après quoi, il a appris qu'on l'avait mis au défi alors que son frère n'était pas allé jusqu'au bout.

Il a ensuite hérité d'une première fonction à responsabilité, la direction du nouveau département Business Development. "Cela regroupait les exportations, l'image de marque, le thermalisme (une activité qu'on a cédée en 2004) et les initiatives produits. J'ai compris qu'il fallait arrêter d'exporter nos eaux dans 42 pays car aller aussi loin pour vendre de l'eau n'a aucun sens. On a arrêté la grande exportation pour se concentrer sur quelques pays où tester le potentiel et éventuellement acquérir une marque locale. J'ai développé l'innovation et la R&D et je m'y suis beaucoup amusé."

Nullement tenté de vendre

En 2000, Marc du Bois a repris la direction de l'entreprise qu'il a d'abord assumée en tandem avec Jean-Philippe Despontin, puis en solo, avec l'appui d'un conseil d'administration composé de grands capitaines d'industrie belges tels que Georges Jacobs (UCB), Fred Chaffart (RT, CBR, Générale de Banque), Dominique Collinet (Carmeuse) ou Pierre Godfroid (Sabena). Il a eu droit à un solide baptême du feu dès son accession au poste... "Des concurrents sont alors venus frapper à notre porte: Nestlé, Coca-Cola... La force nécessaire à la poursuite de l'aventure m'a été donnée par ma famille, mes amis et le personnel de Spadel qui m'a demandé de ne pas le laisser tomber." Mais n'a-t-il pas été tenté de vendre ses parts? Sa réponse fuse: "Pas un instant! Je ne sais d'ailleurs pas ce que j'aurais fait du produit de la vente."

Sous sa houlette, Spadel a eu quelques bonnes idées trop tôt. "Au début des années 2000, nous avons lancé un nouveau produit composé d'eau minérale, de poudre de lait et de jus de fruit. Un smoothie avant la lettre... On l'a baptisé Kinji et on a commencé à le commercialiser sur la base d'une TVA à 6%, le taux prévu pour les dérivés du lait. Le SPF Finances a refusé cette qualification et nous a imposé un taux de 21%. Du coup, le produit était trop cher pour le marché." Autre exemple, en 2003, Spadel a lancé des bouteilles d'eau de 3 litres: un grand contenant qui s'avère une bonne idée en termes de durabilité et qui marcherait peut-être aujourd'hui, mais qui n'a rencontré aucun succès à l'époque.

Au chapitre des succès engrangés ces 20 dernières années, Marc du Bois cite en vrac les acquisitions de Wattwiller et de Carola en France, celle de Devin en Bulgarie, le lancement des nouvelles eaux aromatisées naturelles et, last but not least, l'investissement du groupe dans le développement durable.

Le défi de la transparence

C'est pour se montrer cohérent avec sa vision de la naturalité que le groupe a décidé, en 2016, de remplacer ses limonades, qui contenaient des agents conservateurs, par des boissons aromatisées à base d'ingrédients 100% naturels. Cela nécessitait d'investir dans une nouvelle ligne aseptique, soit un coût de quelque 16 millions d'euros. Raison pour laquelle la famille du Bois, largement majoritaire en Spadel, a voulu retirer le groupe de la Bourse. "On allait prendre un risque conséquent qui allait peser sur notre rentabilité; on a donc voulu donner l'opportunité aux minoritaires de sortir." Il y avait 9% de flottant. L'offre de rachat a été lancée avec une prime de 20% sur le cours. Deminor a établi une valorisation plus élevée, les petits porteurs ont douté et l'opération a échoué.

Aujourd'hui, les minoritaires détiennent toujours 7% de la société et ne sont pas à plaindre car depuis 2016, le cours de Spadel a plus que doublé. Marc du Bois regrette-t-il le squeeze-out manqué? "Non, je ne regarde pas derrière moi, mais c'était logique de le proposer alors." Puis, après un temps de réflexion, il ajoute: "J'aime la transparence et la droiture. Mais demain, quand vous lirez notre rapport annuel, vous saurez tout sur nous. C'est aussi pour cette raison que je voulais quitter la Bourse. Car aujourd'hui, c'est comme si je courais en string sur le marché: tout est compréhensible et prévisible chez nous parce que nous avons ces obligations en raison de notre cotation. Il n'y a pas d'autre producteur d'eau minérale qui soit aussi transparent que nous."

"J'ai aussi négligé l'affectio societatis, ajoute-t-il. Des actionnaires m'ont confié qu'ils ne vendraient jamais leurs actions Spadel. Parce qu'ils aiment la société et ses produits, tout simplement."

Un élément rarement (vous avez dit jamais?) pris en compte par les analystes... Mais on arrive à la fin de la balade. Nous avons atteint la source de Géronstère, où l'on déguste une eau un peu rougeâtre qui s'avère très ferrugineuse. Au premier abord, elle est délicieuse. "Mais votre impression changera quand vous aurez bu le verre entier", prévient le patron. Il a raison, évidemment, et on comprend pourquoi cette eau-ci n'est pas commercialisée. Elle est réservée aux curistes.

Héritage durable

"Je laisserai comme héritage ma vision sur la durabilité", conclut cet homme qui affiche 58 ans au compteur et a deux enfants "également très attachés à la société". Sa fille Barbara siège déjà au conseil alors que son fils Louis Guy pilote une start-up dans l'agro-alimentaire et le durable. "Rien n'est encore programmé concernant ma succession", ajoute-t-il tout sourire.

Concrètement, ce qu'il lèguera aux générations futures, c'est une entreprise à impact positif, dont les boissons de marque Spa sont déjà neutres en émissions de CO2 de la source jusqu'au consommateur, qui compense le surplus d'émissions en soutenant des projets de lutte contre la déforestation en Afrique (Rwanda), qui aura atteint un impact positif sur la biodiversité pour l'ensemble de ses sites d'ici à 2025 et qui sera neutre en émissions sans plus compenser d'ici à 2030. Tous objectifs qu'il aura exposés au Roi Philippe et à la Reine Mathilde venus visiter le siège du groupe à Spa jeudi dernier à l'occasion de ses cent ans.

Cerise sur le gâteau, Spadel a rempli et déposé son dossier auprès de B Lab en vue d'obtenir le label B Corp, une certification très courue à l'échelle mondiale et qui atteste que l'entreprise répond à une série d'exigences en matière d'environnement, de société, de gouvernance et de transparence. "On espère le décrocher bientôt. On serait alors la troisième société cotée belge à être certifiée B Corp! " Après IBA et Inclusio, ainsi qu'on peut le découvrir sur le site de l'organisation. De quoi conforter la devise de Spa Monopole: "puiser sans épuiser"...