Trois trentenaires reprennent la société Semailles

Semailles est née du constat, établi par Catherine Andrianne, que près de 90% du patrimoine légumier belge avait disparu. La société, qui emploie six personnes, peut s'appuyer aujourd'hui sur un catalogue de plus de 700 variétés de semences paysannes et bio. Elles sont mises à disposition du consommateur en Belgique et en France via un réseau de quelque 150 revendeurs et via son site web. De quoi permettre à Semailles de réaliser un chiffre d’affaires approchant les 2 millions d’euros.