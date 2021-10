Un repreneur italien pour les pâtes à tartiner Boerinneke

Désireux de consolider sa croissance en Europe du Nord, le groupe italien Nutkao vient de racheter la société belge Boerinneke. Ce fabricant de pâte à tartiner au cacao et aux noisettes quasi inconnu chez nous met ainsi la main, pour un montant non dévoilé, sur le numéro 2 belge de la pâte à tartiner derrière l'incontournable Nutella de Ferrero.

Trois générations

Spécialisée dans les pâtes à tartiner aux noisettes, Nutkao n’a pas de marque propre. Environ 60% de ses revenus (200 millions d'euros en incluant les 14 millions réalisés par Boerinneke) émanent des marques de distributeurs, le reste provenant des ventes aux industriels. La société piémontaise, qui emploie 400 personnes, est présente en Europe, au Canada, aux États-Unis, en Amérique du Sud et en Australie. La Belgique est son quatrième marché après l’Italie, les États-Unis et le Ghana.

Ce rachat est une belle opportunité pour Boerinneke, confrontée à un marché de la pâte à tartiner en pleine consolidation, assure son nouveau patron. "Nous voulons ouvrir l’entreprise à des marchés où elle n’est pas encore présente. Il y a notamment une demande pour des produits plus diversifiés (moins sucrés, plus protéinés…). Un autre canal possible est le B to B", dit-il.