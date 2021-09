Un simple passage à vide pour Colruyt? Pas si sûr…

Depuis lors, l’environnement ne s’est guère amélioré. Une concurrence accrue tant en termes de prix que de promotions et les effets de l’inflation sur les coûts opérationnels ont forcé l’enseigne à revoir ses ambitions à la baisse . Elle parle désormais d’un résultat net consolidé pour 2021/2022 "nettement inférieur" à celui de l’exercice précédent sans être plus précise. Le chiffre d’affaires, de son côté, devrait toutefois afficher une "légère croissance".

Colruyt perd son plus gros fan

Du côté des analystes, chacun a sorti sa boule de cristal et sa calculette pour coller un chiffre sur l’expression "nettement inférieur" et sur ce que cela veut dire pour les prochains exercices.

Fernand de Boer , de Degroof Petercam ("conserver"), jusqu’ici le plus grand fan de la valeur avec un objectif de cours de 54 euros pour un target moyen de 48 euros, table sur une baisse comprise entre 10 et 15%, soit un bénéfice oscillant entre 315 et 335 millions d’euros.

"La visibilité est faible mais la question clé est: que cela signifie-t-il pour les années à venir?". En d’autres termes, la rentabilité plus basse est-elle structurelle ou Colruyt est-il capable de regonfler ses marges? L'analyste n’est pas très optimiste. Il reconnaît que les acquisitions vont apporter leur contribution dans les prochaines années, que le groupe va prendre des mesures et que la concurrence devra également répercuter la hausse des prix.

"Cependant, cela n'enlève rien au fait que le marché belge est devenu de plus en plus concurrentiel, ce qui permet des marges moins solides. Par conséquent, nous prévoyons également d'abaisser nos estimations pour l'exercice 22/23 et au-delà d'environ 10%-15%." Et donc, il a logiquement réduit son objectif de cours qui passe de 54 euros à 46 euros.