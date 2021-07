Une serre urbaine sur le toit expérimentale à Gembloux

Cette serre est une des quatre (sur dix) sélectionnées par le programme européen Interreg dans le cadre de son projet Groof (Greenhouses to Reduce CO2 on Roofs), lancé en 2018. Outre la Belgique, les trois autres sous-projets sont répartis entre l’Allemagne, la France et l’Espagne, l'ensemble étant coordonné depuis le Luxembourg. Dénommé Serr’ure (pour SERRe URbaine basse Energie), le sous-projet de Gembloux Agro-Bio Tech devrait voir pousser ses premières laitues, aubergines et tomates en septembre.