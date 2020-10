123 licenciements secs chez D'Ieteren

211 pertes d'emplois étaient annoncées début juin chez D'Ieteren. À l'issue de la phase d'information et de consultation de la loi Renault, une solution a été trouvée pour 88 personnes.

La procédure légale d'information et de consultation dans le cadre de la Loi Renault est à présent clôturée. D'Ieteren Auto va désormais entamer avec les délégations syndicales la phase de négociations des mesures d'accompagnement et des modalités financières.

Mobilité interne et chômage

Le plan nécessite un investissement de 182 millions d'euros d'ici à 2025 "pour la mise en adéquation des métiers et des services offerts avec les attentes des clients, notamment en matière de digitalisation, et leurs nouveaux besoins de mobilité".

Le nombre de pertes d'emplois a pu être réduit via l'ouverture à certains membres du personnel impactés de 21 postes vacants au sein de l'entreprise. La possibilité a aussi été offerte d'avoir recours au régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) pour le personnel âgé de 59 ans.