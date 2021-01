2.300 postes sur la sellette chez Michelin

Le géant français des pneumatiques, Michelin, annonce un plan de restructuration qui passe par la suppression de 11% de l'effectif, sans licenciement. Les syndicats ont été mis au courant il y a un an et demi.

Plus simple et plus compétitif. Tels sont les arguments avancés par le constructeur français de pneus, Michelin , pour expliquer son plan de transformation qui passe par la suppression de 2.300 postes en France. Depuis une dizaine d'années, le groupe est affecté par les transformations du secteur des pneumatiques et la concurrence des acteurs low cost.