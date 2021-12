500.000 emplois menacés par l'électromobilité en Europe

Les objectifs climatiques de l’Union européenne pourraient faire perdre à l’industrie automobile un demi-million d’emplois, dont les deux tiers d’ici cinq ans, selon l’association européenne des constructeurs, Clepa. BCG chiffrait ces pertes au début de l’été à 180.000 postes seulement. Au centre de cette bataille des chiffres, les constructeurs allemands sont particulièrement concernés.

Les propositions "Fit for 55" de la Commission européenne, qui ne sont pas encore adoptées, prévoient une réduction de 55% des émissions de CO2 des véhicules (sur la base de 2021) d’ici 2030, et le zéro émission pour 2040, voire 2035. Les moteurs à combustion et les éléments qui leur sont associés ne seraient plus alors produits au sein de l’UE que pour l’exportation.

Les conséquences pourraient être catastrophiques pour l’emploi, selon une étude réalisée par PwC pour la fédération européenne des constructeurs Clepa, qui regroupe quelque 3.000 entreprises. Selon les auteurs de l’étude, le développement de l’électromobilité aboutirait à la destruction de 500.000 emplois en Europe d’ici 2040. En face de ce chiffre, l’électromobilité permettrait de créer 226.000 postes, à condition que les batteries soient produites sur le Vieux continent. En net, l’Europe perdrait 275.000 emplois sur les 1,7 million que compte actuellement le secteur (hors sous-traitants dans le domaine des pneumatiques, des joints, des semi-conducteurs ou des procédés chimiques, dans la mesure où ils ne travaillent que marginalement pour les constructeurs).

"Il est incontestable que la construction d’une voiture électrique nécessite moins de personnel qu’un véhicule conventionnel." Christian Hochfeld Directeur d’Agora Verkehrswende

Une autre étude, réalisée par le cabinet Boston Consulting Group pour le think tank Agora estime de son côté que l’industrie automobile européenne et les secteurs annexes ne devraient perdre que peu d’emplois d’ici 2030, pour un total de 5,62 millions de salariés à cette date en Europe. Le recul des effectifs serait lié à la diminution des ventes du secteur, à l’augmentation de la productivité, tandis que le passage du thermique à l’électrique ne susciterait qu’une perte minime (205.000 créations d’emploi dans les batteries et les infrastructures de recharge, dont 65.000 pour des ingénieurs; 220.000 suppressions de poste chez les constructeurs et les équipementiers) avec une augmentation du nombre d’emplois en Allemagne, une contraction en Espagne et une stabilisation en Pologne. "Il est incontestable que la construction d’une voiture électrique nécessite moins de personnel qu’un véhicule conventionnel, explique Christian Hochfeld, directeur d’Agora Verkehrswende. Mais si la politique retarde cette évolution, les conséquences pour l’économie seraient beaucoup plus élevées, en termes de pertes de parts de marché et donc d’emplois."

"La rapidité de la transition vers l’électromobilité place les constructeurs face à leurs limites." Carlos Tavares Patron de Stellantis

"La paix sociale sacrifiée"

Du côté des constructeurs, l’humeur est plus sombre. "La rapidité de la transition vers l’électromobilité place les constructeurs face à leurs limites", estime le patron de Stellantis, Carlos Tavares, tandis que le sous-traitant allemand Continental voit "la paix sociale sacrifiée" à l’aune de la politique climatique, "à moins que ne soient mis en place des programmes de créations d’emploi pour les personnels travaillant actuellement dans les secteurs liés aux énergies fossiles". "Créer les conditions nécessaires à la protection du climat ne veut pas seulement dire accélérer la transformation en cours, mais aussi éviter l’arrivée d’un chômage de masse", ajoute la responsable des ressources humaines du sous-traitant, Ariane Reinhart.

Premier constructeur d’Europe, l’Allemagne est au centre du débat. À l’heure où le nouveau gouvernement allemand d’Olaf Scholz, entré en fonction mercredi, a placé son action sous le signe du climat, la discussion autour de l’emploi est suivie de très près dans le pays et par les syndicats. Le nouveau gouvernement vise l’objectif de 15 millions de véhicules électriques en circulation sur les routes allemandes d’ici 2030, et la construction d’un million de stations de rechargement pour les batteries à travers le pays.

Perte de know-how

Les constructeurs germaniques sont de fait face à un dilemme. Contraints de tourner la page du moteur à combustion, ils risquent par la même occasion de perdre une grande part du know-how et des emplois industriels liés aux moteurs à essence et diesel, qui font la force du secteur. L’institut IFO de Munich, sollicité par la fédération des constructeurs allemands VDA, estimait au printemps qu’un tiers des emplois liés à l’automobile dans le pays étaient à terme menacé. Selon l’étude, 178.000 postes pourraient disparaître en Allemagne d’ici 2025; 215.000 d’ici 2030. "En prenant en compte les départs en retraite, cela ferait 100.000 pertes sèches d’ici 2025, précise Oliver Falk, responsable de l’étude chez IFO. Les décisions de l’UE relatives au pourcentage autorisé de moteurs à combustion au sein des différents pays est le principal moteur de la transformation en cours."

"Ni les départs en retraite ni les créations d’emploi dans le domaine des batteries ou des stations de rechargement ne suffiront à compenser les postes détruits." Oliver Falk Responsable à l'institut IFO

823.000 emplois dépendent en Allemagne directement ou indirectement de l’industrie automobile, selon des estimations du ministère de l’Économie en 2020. Selon la fédération VDA, 448.000 sont liés au moteur à combustion, soit 7% des emplois manufacturiers du pays. "Parmi ces emplois, on compte les fabricants de pots d’échappement, le secteur de la production d’essence, des composants pour les moteurs conventionnels etc., détaille Oliver Falk. Les sous-traitants, qui sont en général spécialisés sur un ou deux produits seulement, sont particulièrement fragiles face aux évolutions en cours. L’importance des départs en retraite dans les années à venir - 140.000 sont prévus dans le secteur - permettra d’adoucir l’impact social de l’électromobilité. Mais ni les départs en retraite ni les créations d’emploi dans le domaine des batteries ou des stations de rechargement ne suffiront à compenser les postes détruits." Les constructeurs, ajoute l’expert, devront préparer avec les syndicats un atterrissage en douceur.

De fait, le très puissant syndicat de la métallurgie IG Metall s’est tôt emparé du dossier, arrachant lors des négociations tarifaires, comme chez Audi, des clauses prévoyant la garantie de l’emploi pour les années à venir. "On ne pourra éviter de recourir à de vastes plans de départs en pré-retraite et aux contrats de formation pour essayer de former une partie des salariés aux nouveaux besoins des constructeurs, rappelle Oliver Falk. Mais tous ne seront pas prêts à déménager vers les usines de batteries, plus excentrées, ou à accepter des réductions de salaire, alors que les constructeurs allemands offrent à l’heure actuelle des niveaux de salaires particulièrement élevés."

Formation

Les mesures de formation - estimées à 10.000 euros par salarié - se heurteront elles aussi à l’impossibilité de reconvertir un ouvrier de montage âgé aux nouveaux métiers de l’IT. "Les salariés allemands ne sont pas aussi mobiles que les salariés américains, rappelle l’analyste Frank Schwoppe, de NordLB. Pour autant, je ne m’attends pas à une vague de licenciements secs, comme on en a connu dans les années 1970. Les constructeurs allemands se portent très bien, avec des bénéfices très élevés. Les décisions qui seront prises le seront dans le cadre d’un consensus social. Il ne faut pas non plus oublier que l’électromobilité n’est qu’un des éléments expliquant l’évolution de l’emploi dans l’industrie automobile. L’automatisation des processus de production chez les constructeurs comme les sous-traitants et les délocalisations de la production, notamment vers la Chine, sont responsables de bien plus de suppressions d’emplois." VW, premier fabricant allemand de modèles électriques et hybrides, produit ainsi la moitié de ses 40 modèles verts en Chine. En 2019, seuls 40% des véhicules de constructeurs allemands sortaient encore des chaînes du pays.

IG Metall veut amortir le choc Fin 2020, le syndicat de la métallurgie IG Metall (2,2 millions de membres) présentait le BOG, un fonds d’investissement créé pour soutenir les équipementiers allemands mis à mal par le développement de l’électromobilité, jusqu’à la disparition des moteurs thermiques. L’idée avait été lancée en septembre 2020, lors d’un sommet de l’automobile. "Nous n’allons ni financer ni piloter le fonds, mais nous en avons lancé l’idée", précisait alors la porte-parole fédérale Silke Ernst. L’idée est que le passage à l’électromobilité ne se fera que progressivement et qu’en 2030, 30 à 40% des véhicules en circulation seront toujours équipés de moteurs conventionnels. Ils devront donc être encore réparés pendant au moins 15 ans. De quoi garantir pour quelques décennies encore l’état des carnets de commandes des sous-traitants, à condition de trouver des financements, "alors qu’ils n’intéresseront plus les investisseurs puisque faisant partie d’un monde appelé à disparaître", précise Stephan Bratzel, du CAM (Center for Automotive Management). L’idée d’IG Metall est donc de faire entrer le fonds BOG au capital de ces entreprises sur le long terme pour les stabiliser et les faire fonctionner de manière rentable le plus longtemps possible. L’objectif affiché était de rassembler 200 à 250 millions d’euros en juillet 2021. Mais depuis, le BOG n’a plus communiqué sur l’état d'avancement de la collecte de fonds.