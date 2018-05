6.000 VW Polo et 3.000 Seat rappelées en Belgique

Près de 220.000 VW Polo et 191.000 Seat sont rappelées au garage pour des problèmes de ceinture de sécurité.

Encore une tuile pour VW. Mais rien à voir avec le dieselgate cette fois. Quelque 219.000 VW Polo et 191.000 Seat des modèles Ibiza et Arona seront rappelées au garage pour des problèmes de ceinture, selon un porte-parole de Volkswagen.

En Belgique, le problème concerne plus de 6.000 VW et plus de 3.000 Seat , selon D'Ieteren. Les propriétaires de ces voitures seront avertis par courrier.