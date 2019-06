600 scooters partagés arrivent à Bruxelles

Une société néerlandaise, Felyx, arrive sur la capitale et va installer 600 scooters électriques et partagés dans 6 communes en l'espace d'un mois.

Après les centaines de trottinettes, place aux scooters partagés dans les rues de la capitale. La jeune société hollandaise Felyx investit Bruxelles dès ce mercredi. Et elle n’arrive certainement pas la fleur au fusil. Dès ce mercredi 200 scooters partagés sont disposés dans sa zone d’activités. Deux semaines plus tard, 200 autres seront rajoutés et idem en juillet. De quoi totaliser 600 scooters partagés sur Bruxelles.