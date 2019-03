7.000 emplois supprimés chez VW

Ces réductions de postes s'ajoutent au programme de restructuration déjà en cours. Celui-ci prévoit, d'ici 2020, un solde de 21.000 suppressions de postes dans le monde et plus de 3 milliards d'euros d'économies .

Revoir les marges

Autre axe: le redressement des marges. Pour ce faire, le groupe annonce une révision de son vaste portefeuille de marques. Volkswagen a déjà déclaré que les investissements pour moderniser ses usines, les effets de change et le ralentissement des ventes à la suite de l'entrée en vigueur de nouveaux tests plus stricts sur les émissions polluantes avaient entraîné une baisse des marges des marques VW, Skoda, Audi et Porsche l'an dernier.