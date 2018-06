774.000 véhicules Mercedes rappelés en Europe

Lire plus

Le groupe automobile a confirmé ce rappel dans un communiqué, disant vouloir "clarifier les questions légales", liées à cette procédure d'une envergure exceptionnelle. Les modèles principalement concernés sont les fourgons Mercedes Vito et les SUV classe GLC de type 220c et 220d.

Daimler s'est engagé à travailler "aussi vite que possible" à la suppression du logiciel et à coopérer avec les autorités, a indiqué le ministère. Daimler a fait savoir qu'à la suite de discussions avec le ministère des Transports, une solution technique avait été trouvée et qu'une amende avait été évitée.