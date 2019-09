A Francfort, la fin de l'ère thermique et des salons

Les choses changent: désormais, une partie des budgets marketing est utilisée pour faire de la promotion digitale et non plus de la promotion physique comme à un salon. BMW, qui avait un palais sur plusieurs étages lors des éditions précédentes, partage maintenant un seul étage avec les marques du groupe Jaguar Land Rover, Opel et Hyundai. Il faut dire que le timing n’est pas opportun. L’année est compliquée en Europe pour le secteur auto, avec des ventes en baisse et des coûts qui explosent. Le dieselgate d’une part et Tesla d’une autre ont poussé toute l’industrie à revoir ses plans et à se diriger vers l’électrique.