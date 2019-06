AG sous haute tension chez Renault

Le comité exécutif du groupe Renault fait face aux actionnaires réunis en assemblée générale ce mercredi. Avec une actualité brûlante au menu: le mariage annulé avec Fiat Chrysler et la crise avec Nissan.

Premier face-à-face de Jean-Dominique Senard, président de Renault , et ses actionnaires dans un climat tendu. Il y a un an encore, c'était Carlos Ghosn qui se tenait devant eux, vantant les bienfaits d'un partenariat renforcé avec Nissan. Depuis l'eau a coulé sous les ponts. Carlos Ghosn se bat avec la justice japonaise, l'alliance Renault-Nissan est en pleine tempête et le constructeur automobile doit manoeuvrer pour tenter de ne pas repousser définitivement les avances de Fiat-Chrysler.