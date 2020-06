ALD s'attaque au leasing de voitures d'occasion

Le coronavirus n’est mentionné nulle part dans la communication de la société, mais on sait qu’il n’est jamais très loin. Les budgets seront sous pression dans de nombreuses entreprises et passer à des véhicules de leasing d'occasion permettra aux clients d’ALD de diminuer les coûts de leasing d’environ 20%, promet la société.

Potentiel de croissance

Chez Lizy, on croit à fond dans un modèle hyper-flexible avec des offres de leasing qui sont désormais possibles à partir de 3 mois. "Le potentiel de croissance de ce marché est énorme et le fait que d’autres se lancent fait de la publicité pour tout le monde dans le marché" , estime Sam Heymans, CEO de Lizy.

Car le leasing de véhicules d’occasion est encore très petit en Belgique. Il y a certes des initiatives ponctuelles ici et là pour certains stocks de voitures. Mais quasi personne en Belgique n’a industrialisé les procédures comme Lizy et maintenant ALD Automotive.

Chasse aux coûts

Le coronavirus a évidemment frappé les activités de Lizy, car le contrôle technique n’était plus possible. "Mais aujourd’hui, on est à un niveau de volumes plus élevé qu’avant le Covid. On a très bien vécu la crise. Beaucoup de clients nous ont contactés pour réduire le coût du leasing, car beaucoup de sociétés n’ont pas eu le choix et doivent baisser leur base de coûts", détaille Sam Heymans.