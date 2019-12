Accord nuptial signé entre PSA et Fiat Chrysler

Quatrième groupe mondial

• Plus de 400.000 salariés

• Un chiffre d'affaires consolidé de près de 170 milliards d'euros

• 8,7 millions de véhicules vendus annuellement sous les marques Fiat, Alfa Romeo, Chrysler, Citroën, Dodge, DS, Jeep, Lancia, Maserati, Opel, Peugeot et Vauxhall

• 3,7 milliards d'euros de synergies. Ce rapprochement apportera en effet "des capacités d'investissement renforcées pour la nouvelle entité afin de relever les défis d'une nouvelle ère de mobilité durable". Des économies seront aussi opérées dans le domaine des technologies, des produits et des plateformes (environ 40%)

• Des économies sur les achats (effet d'échelle et alignement sur le meilleur prix, également 40% des synergies). "Les 20% restants proviendront d'autres domaines - marketing, informatique, frais généraux et logistique", entend-on.