Accord pour les clients du dieselgate en Allemagne

Espoirs belges

Test-Achats se félicite de cet accord et espère que cette issue pourra se réitérer en Belgique . L'association de protection des consommateurs belge s'est réunie avec trois associations similaires, Altroconsumo (Italie), OCU (Espagne) et Deco Proteste (Portugal) pour mener le combat.

Le scandale remonte à septembre 2015, quand le géant automobile allemand a avoué avoir équipé 11 millions de véhicules de logiciels truqueurs, et il hante depuis l'industrie automobile allemande. Les grands patrons des constructeurs automobiles se plaignent souvent d'avoir perdu toute crédibilité et de ne plus être écoutés depuis par les autorités.



L'essentiel des plus de 30 milliards d'euros en frais juridiques, amendes et dédommagements déboursés par Volkswagen l'a été pour l'heure aux États-Unis, notamment pour indemniser les clients pour la reprise de leurs véhicules. Des indemnisations ont également été négociées en Australie.