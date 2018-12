Accord sur une diminution de 37,5% du CO2 des voitures d'ici 2030

Le représentants du parlement et des Etats membres européens ont coupé la poire en deux. Les émissions de CO2 des voitures neuves devront être réduites de 37,5% d'ci 2030. L'industrie automobile dénonce un accord "socialement et économiquement injustifiable". Les écologistes trouvent que c'est toujours insuffisant.

C'est un compromis et comme souvent, un compromis ne satisfait vraiment personne . Les pays membres de l'Union européenne sont arrivés à un accord ce lundi en soirée avec les représentants du parlement européen sur les objectifs de réduction des émissions de dioxyde de carbone (CO²) des voitures et des véhicules utilitaires, après des mois de négociations.

Un groupe de pays, dont l'Allemagne et des pays de l'est, ne voulait pas aller au-delà d'une baisse de 30%. La France avait défendu une baisse de 40% avant de se rallier au compromis. Des pays comme le Luxembourg, les Pays-Bas et l'Irlande avaient déploré le manque d'ambition du Conseil.