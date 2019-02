Annonce spectaculaire de Tesla

Le geste est étonnant. On a plutôt l'habitude que la moindre invention soit brevetée. Alors, pourquoi? Au nom de la lutte contre le changement climatique.

Tesla a été créé pour accélérer l'avènement du transport durable. Si nous ouvrons la voie pour créer un véhicule électrique attrayant mais que nous semons ensuite derrière nous des mines sous forme de brevets, nous agissons à l'encontre de notre but premier.

Le patron de Tesla souligne qu'il se méfie des brevets, tout juste bons à "freiner le progrès, à permettre à des entreprises géantes de camper sur leurs positions et à enrichir les avocats".

Mais alors, pourquoi le groupe a-t-il quand même déposé des brevets? De crainte que les géants de l'automobile ne copient sa technologie et s'appuient sur leurs immenses chaînes de production et réseaux de vente et de promotion pour écraser Tesla.