Anthony Levandowski, la disgrâce du génie de la voiture autonome...

Anthony Levandowski est l’initiateur de l’église "Way of the Future", une religion qui prône l’avènement d’une intelligence artificielle supérieure aux hommes et à qui on devrait laisser la charge des affaires du monde. L’église dispose de son évangile, "Le Manuel", de cérémonies de culte et d’un Dieu. "Ce n’est pas un Dieu dans le sens où il fait des éclairs ou cause des ouragans. Mais si quelque chose est un million de fois plus intelligent que le plus intelligent des hommes, de quelle autre manière allez-vous l’appeler?", indique-t-il.