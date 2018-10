Assurée de conserver son patron, Tesla décolle à Wall Street

Cet arrangement devrait ravir les investisseurs dans la mesure où "il réduit l'incertitude concernant la direction de Tesla et évite un procès potentiellement long et source de distraction".

Cette affirmation était fausse, estime la SEC qui a porté plainte pour fraude la semaine dernière contre le fantasque milliardaire et réclamait entre autres qu'il ne puisse plus diriger une entreprise cotée en Bourse. Mais les deux parties ont scellé un accord samedi selon lequel Musk abandonne la présidence du conseil d'administration de l'entreprise qu'il a fondée mais conserve le poste de directeur général.

Tesla et son patron doivent en outre payer, chacun, 20 millions de dollars d'amende. Cet arrangement devrait ravir les investisseurs dans la mesure où "il réduit l'incertitude concernant la direction de Tesla et évite un procès potentiellement long et source de distraction", soulignent les analystes de JPMorgan. Et le montant des amendes reste modéré, remarquent-ils.