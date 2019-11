Au niveau du prix mensuel, les voitures électriques sont déjà compétitives

3 questions à Frank Van Gool

Directeur de Renta

1/ Pour vous, 2023, c’est trop tôt pour des voitures de société exclusivement "zéro émission"?

Une bonne idée serait d’inclure les voitures hybrides dans une phase de transition, car tout le monde n’a pas un garage ou accès à une borne de recharge. Sur le fond, tout dépendra des modalités. Cette mesure vient de propositions du CD&V et de l’Open Vld. Il y avait déjà de grosses différences. Au CD&V, on était pour une grosse augmentation des cotisations ONSS dès 2023, qui aurait rendu le prix d’un véhicule non électrique impayable en société. À l’Open Vld, c’était via la déductibilité que l’on voulait travailler, avec une période de transition.

2/ C’est tout de même une bonne mesure environnementale ?

À peine 20% des kilomètres parcourus en Belgique le sont par des voitures de société. Si on vend ça comme une mesure révolutionnaire pour l’environnement, il faudra aussi regarder les 80% des voitures qui ne sont pas de société. En plus, les voitures de société ont deux ans en moyenne et ne sont donc pas les plus problématiques pour l’environnement.

3/ N’est-il pas justement important de pousser la voiture électrique dans le leasing pour avoir un marché de voitures électriques d’occasion dans quelques années?

C’est vrai que ça peut aider dans le marché de l’occasion, ça, c’est positif. Aujourd’hui, 80% des voitures que nous revendons après 4 ou 5 ans partent à l’exportation. Pour les voitures électriques, on s’attend à ce qu’elles restent sur le marché local, notamment parce qu’elles sont trop chères pour aller à l’Est. Et là on peut penser à un leasing de seconde vie pour ces véhicules, ce qui est intéressant.