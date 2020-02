Audi Brussels à l'arrêt pour pour plusieurs jours

On ne peut s'empêcher de penser qu'avec la crise du coronavirus et la production à l'arrêt en Chine, les chaînes d'approvisionnement sont mises sous pression au niveau global. Une source en interne nous explique en effet que des pièces commenceraient à manquer. On ne parle plus de composants batteries, mais d'autres pièces comme les feux arrières de l'e-tron dont les stocks sont limités ou même de pare-soleils.