Audi Brussels en quarantaine

Plusieurs cas de covid se sont déclarés chez Audi Brussels. Des travailleurs ont fait un arrêt spontané et on se dirige vers une quarantaine générale de l'usine.

Mises en quarantaine

À l’issue d’une réunion organisée dans l’urgence, il a été décidé que les travailleurs de l’équipe du matin du montage devaient rentrer chez eux et se placer en quarantaine jusqu’au 5 décembre inclus.

"Je fais plusieurs usines et je peux vous dire que les mesures sont au top chez Audi."

Les équipes des peintures, tôlerie et batteries doivent terminer la journée. L’équipe de l’après-midi doit terminer la semaine et devrait aussi décrocher ensuite jusqu’au 5 décembre.

La situation démontre la difficulté qu'il y a à contenir le virus. "Je fais plusieurs usines et je peux vous dire que les mesures sont au top chez Audi. C'est un endroit où ils respectent et en font plus que la normale", assure Louis Van Heddegem.