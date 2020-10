Audi Brussels envisage de réduire la production en 2021

C'est avec un certain étonnement que les équipes d'Audi Brussels ont lu l'interview du CEO Volker Germann il y a 10 jours dans nos colonnes . Le CEO y faisait mention d'une production stable, voire de l'augmenter de quelques voitures par heure.

Il semble que le CEO parlait des quelques mois à venir, car il nous revient qu'en interne de l'usine, les craintes s'accumulent pour l'année prochaine. Direction et syndicats seraient en effet autour de la table. Ils discutent d' un programme de production moins grand qu'initialement prévu , pour l'année prochaine. Des discussions que nous confirme Grégory Dascotte, permanent MWB-FGTB chez Audi Brussels.

"C'est classique, tous les ans nous renégocions les volumes. La discussion est ouverte sur l'ampleur de la réduction, et rien n'est décidé pour l’instant. Dans un mois, ça peut encore changer. Tout est très fluctuant pour l'instant ", indique Louis Van Heddegem, permanent CSC-METEA chez Audi Brussels.

"Si on obtient 2 heures de réduction de temps de travail, cela revient à 12 jours par travailleur à financer."

C'est un cheval de bataille des métallos en ces temps de crise de coronavirus, pas uniquement chez Audi. On y espère pouvoir réduire le temps de travail hebdomadaire de manière temporaire pour éviter les licenciements. "Avec une heure de temps de travail en moins, on récupère 6 jours de congé sur l'année. Si on obtient 2 heures, cela revient à 12 jours par travailleur à financer", détaille Dascotte.