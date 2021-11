Audi Brussels: une très bonne nouvelle et des défis

Le CEO d'Audi Markus Duesmann (3e à partir de la gauche, à côté de Jan Jambon, ministre-Président flamand), le Premier ministre Alexander De Croo, le CEO d'Audi Brussels Volker Germann, et Peter Kössler, patron de la production et de la logistique d'Audi, mercredi à Forest, à l'occasion de la sortie de la huit millionième voiture des lignes de l'usine bruxelloise.

La promesse d'un nouveau modèle Audi à Forest s'accompagne évidemment de son lot de défis pour une usine résolument tournée vers l'avenir.

C'est confirmé par le CEO d'Audi. La Q8 e-tron succédera à l'e-tron sur les lignes d'Audi Brussels. Markus Duesmann l'a promis ce mercredi à l'occasion de la sortie de la huit millionième voiture des lignes de l'usine forestoise. Cette annonce sonne comme une très bonne nouvelle, mais s'accompagne aussi de beaucoup de défis. Résumons-les.

À partir de 2026

L'Audi Q8 e-tron prendra la succession de l'e-tron à partir de 2026. Un modèle ayant une durée de vie moyenne de 8 ans (6 ans au minimum), cela garantit une activité au site bruxellois au moins jusqu'en 2032, et certainement au-delà. Les travailleurs peuvent donc regarder plus sereinement vers l'avenir.

"Obtenir un nouveau modèle est la meilleure garantie pour l'emploi." Peter Kössler Patron de la production et de la logistique d'Audi

L'emploi est déjà garanti jusqu'en 2026. Le management ne s'engage pas encore au-delà, car 5 ans cela semble une éternité dans le monde automobile actuel. "Obtenir un nouveau modèle est la meilleure garantie pour l'emploi", nous dit Peter Kössler, membre du CA d'Audi en charge de la production et de la logistique. Il indique que les discussions sur une prolongation des garanties d'emploi seront pour 2024 ou 2025. Il rappelle que les accomplissements d'Audi Brussels sont vraiment à mettre en avant. La plus petite usine du groupe a réussi à jouer son rôle de pionnière et ce sont maintenant ses équipes qui forment les autres au sein du groupe.

Manque de volumes d'ici là ?

L'e-tron suffira-t-elle d'ici 2026 ? Le modèle connaîtra une seconde vie en 2023 avec un relifting. Pour l'instant, l'e-tron est un succès commercial avec notamment une première place appréciée sur le marché norvégien en 2020.

Mais la concurrence arrive et l'e-tron est un véhicule cher qui débute à plus de 80.000 euros. Toutes les marques sortent des modèles électriques. L'e-tron doit également faire avec la concurrence interne chez Audi de la Q4 e-tron. Un modèle qui, de l'aveu de Denis Gorteman, le CEO de D'Ieteren Auto, se vend en bien plus grand nombre et doit certainement ravir quelques ventes à l'e-tron de Forest.

Peter Kössler nous confirme que la question des volumes suffisants est un objet de discussions en interne. Mais pour lui, ce qui permettra aux véhicules électriques, et donc à l'e-tron, de bien se vendre, ce sont surtout des points de recharge en suffisance.

Certains à l'usine de Forest se verraient bien produire quelques Q4 e-tron pour compléter les volumes à partir du deuxième semestre 2022. Le management se garde bien de commenter cette hypothèse.

La Q8 e-tron ne sera pas produite en parallèle de l'e-tron actuelle, mais lui succédera bel et bien. Une transformation de l'usine va donc être nécessaire. Cela nécessitera un investissement de plusieurs centaines de millions d'euros, nous indique Peter Kössler.

Pendant la transition et la montée en production du nouveau modèle, aura-t-on suffisamment de travail pour les 3.000 personnes à l'usine ? Peter Kössler répond que cela ne devrait pas être un problème, car de nombreuses formations seront nécessaires, et certains travailleurs de Bruxelles pourraient d'ailleurs aller former leurs collègues à l'étranger.

La crise des semi-conducteurs

"La crise des semi-conducteurs dépasse Audi et l'automobile. J'ai voulu installer des stores électriques chez moi et ils sont introuvables." Peter Kössler

La crise des semi-conducteurs met à mal la production automobile dans le monde entier et l'usine d'Audi Brussels ne fait pas exception avec plusieurs semaines de fermeture, "alors que la priorité est mise sur les véhicules électriques", pointe Denis Gorteman, pour qui le manque de voitures est un problème. Sur les 1.500 e-tron commandées en 2021 en Belgique, à peine 750 ont ainsi pu être livrées.