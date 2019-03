Audi dans de sales draps en 2018

La crise a frappé chez Audi en 2018. Les normes WLTP et les coûts de la crise du diesel ont coûté cher au constructeur bavarois. Tout le monde sera mis à contribution pour le réalignement de la société.

Nouvelles normes, suites du diesel gate, électrification, etc. 2018 a été une année compliquée pour Audi. Le chiffre d'affaires du groupe diminue de 500 millions d'euros à 59,25 milliards d'euros, le profit opérationnel se contracte de plus d'un milliard d'euros à 3,53 milliards d'euros.

Les nouvelles procédures d'homologation européennes ont été mal anticipées par Audi. Des files ce sont multipliées à la case homologation, si bien que certaines versions n'étaient plus disponibles et certaines ne le seront plus du tout.