Avant la 5G, les voitures commenceront à se parler entre elles

L’automobile et les télécoms sont deux mondes qui se rapprochent de plus en plus. Un petit tour au Mobile World Congress de Barcelone suffit à vous convaincre. " Il y a 5 ans, on était l’un des premiers constructeurs automobiles ici. On est rejoint par beaucoup d’autres aujourd’hui, mais on a un coup d’avance et on joue à domicile ", sourit Christian Stein directeur communication de Seat.